〈綠色金融夯〉金融業三路並進 搶食1.8兆元綠能商機

政府積極推動再生能源發展，設定 2025 年將占發電量 20%，衍生高達新台幣 1.8 兆元的融資需求，金管會祭出多招助攻，金融業配合政策分別透過發行綠色融資、綠色債券、以及保險資金投入等方式參與。

根據政府綠能科技方案目標，2025 年再生能源發電占比將達 20%，其中預計風電累計設置容量達 4.2GW(10 億瓦)，其中包括陸域 1.2GW、離岸 3GW，以及太陽光電累計設置容量達 20GW(包括地面型系統 17GW、屋頂型系統 3GW)。

依據經濟部能源局估計，為達到前述目標，太陽光電需要新台幣 1.2 兆元資金投入，離岸風電則需新台幣 6100 億元資金投入。

綠色融資部分，以國泰世華銀行為最大宗，截至 2017 年底為止，已核貸超過 1500 座海內外太陽能電廠，市占率超過 20%，不但是全台最大太陽光電融資銀行，更首創離岸風力發電融資。

永豐銀則緊追在後，2012 年投入太陽能產業金融服務、配合政策力拼綠色家園，累計至去年底也融資逾 1000 座電廠、總設置容量逾 415 MW，今年設定綠能融資目標要再成長五成以上。

而綠色債券也很夯，綠色債券從 2017 年 5 月上路後至今，已有 15 檔綠色債券，光是今年綠色債券已發行 6 檔，發行金額約新臺幣 188 億元，金管會官員表示，全年度發行規模目標要突破 500 億元。



保險業資金也積極投入綠色金融，至 2017 年底為止，金管會已核准 4 家保險業者投資 5 家再生能源電廠，包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新安東京產險，總投資金額約 53.5 億元。