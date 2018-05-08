李克強：中方將同日方商簽本幣互換協議

5月8日，李克強總理在日本最具影響力的報紙之一《朝日新聞》發表署名文章《讓中日和平友好合作事業再起航》，全文如下：

中日互為重要近鄰。現在從北京到東京，每天都有數十個直達航班，隻需飛行三個多小時。然而，近年來在推動中日關系改善發展之路上，我們卻走了很久。

此次應邀出席第七次中日韓領導人會議并正式訪問日本，是我作為中國國務院總理首次訪日，也是中國總理時隔八年再次到訪。我這次來，就是要推動兩國關系長期健康穩定發展。

中日是在亞洲和世界具有重要影響的國家。中日加強友好合作，符合兩國和各國人民的利益。近年來，兩國關系曆經波折，各領域交流合作受到影響。我常想，中日分别作為世界第二、第三大經濟體和亞洲最大的兩個經濟體，如果雙邊關系始終在正确軌道上健康穩定發展，不僅能給兩國人民帶來更多福祉，也會為東北亞地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮帶來更大助力。

當前，中日關系出現改善勢頭，站在重返正常發展軌道的路口。未來去向何處、應該做何選擇?曆史既可給人啓迪，也能給人警示。

中日有兩千多年交往史，舟楫相通的友好往來占據主流，雙方相互學習、相互借鑒，促進了各自的發展和進步。但在近代，日本軍國主義發動的侵略戰争，給中華民族造成深重災難，日本人民也深受其害。中日實現邦交正常化40多年來，雙方關系取得長足發展。《中日和平友好條約》首次以法律形式确認了1972年《中日聯合聲明》中有關處理歷史、台灣等重大問題的原則，明确了中日和平共處、世代友好的大方向。1998年《中日聯合宣言》和2008年《中日關于全面推進戰略互惠關系的聯合聲明》又就此做出進一步闡示和發展。上述四個政治文件共同構成中日關系的政治基礎。實踐證明，隻要這四個政治文件的原則和精神得到恪守，中日關系就能順利發展，反之就會遭遇挫折。

今年适逢中日和平友好條約締結40周年。40年後，我們在春和景明、萬物生長的五月，共同重溫條約為中日睦鄰友好乃至亞太和平安全奠定穩固基礎的初心，感到責任重大。

以史為鑒，面向未來。中日關系的曆史長河裡，不僅有中日之間的交往和互動，也有中日各自的成長和選擇。

也是在40年前，中國開啓改革開放的曆史進程。在前不久舉行的博鳌亞洲論壇2018年年會上，習近平主席向世界宣示了中國堅持擴大開放的堅定決心，強調中國開放的大門不會關閉，隻會越開越大。展望未來，中國作為最大的發展中國家，發展仍然是第一要務。唯有和平的外部環境、穩定的周邊環境才能讓中日和地區國家共同發展。我們相信，和平發展的開放之路注定會越走越寬。

“田家少閑月，五月人倍忙”。時代的機遇與挑戰、地區形勢的發展和變化，都呼籲大家結伴行、莫等閑。作為地區重要國家、世界主要經濟體和開放型世界經濟的受益者，中國、日本、韓國的合作正積攢新的動能，各方有責任促進地區穩定與發展，以加快中日韓自貿區建設和“區域全面經濟夥伴關系協定”談判的實際行動，維護自由貿易和以規則為基礎的多邊貿易體制，推進東亞經濟共同體建設和區域一體化進程，打造地區持續穩定的經濟增長極。

我在同日本經濟界人士的接觸中得知，不少日本企業願分享“一帶一路”倡議帶來的廣闊機遇。的确，中日經濟互補性很強，在新一輪科技與産業革命浪潮中，拓展節能環保、科技創新、高端制造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域務實合作有着廣闊前景，兩國企業開展第三方市場合作擁有巨大潛力。此訪期間，我們將見證兩國在衛生和醫學科學、服務産業、社會保障等領域一系列合作協議的簽署，中方將同日方商簽本币互換協議，并宣布給予日方合格境外投資者(RQFII)額度。可以說，中日互利雙赢合作面臨提質升級的新機遇。

我贊賞中日兩國各界尤其是廣大民間力量推動中日合作的積極意願，特别是在中日關系困難時期，大家做了很多細水長流的努力，為推動中日關系峰回路轉獻策出力。他們讓我感到民間友好是中日關系的根。唯有根深，才能葉茂。我們應繼續鼓勵“以經促政”、“以民促官”的有益做法，加強雙方在文化、雙向旅遊等領域的合作，讓兩國民衆在更多平台上更好地開展交流。此訪期間，中方將向日方新提供1對朱鹮種鳥，以體現中國人民對日本人民的友誼。推動更多中日青年人互訪，培養青年一代的相學相知，讓他們在真實的曆史啓示中選擇未來的路徑。這樣，中日關系的明天才是有希望的，持久和平的未來才是有希望的。

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