〈微軟開發者大會〉Windows 10新增Your Phone功能 可跨屏操作手機

儘管 Windows Phone 已向市場說再見，但 Windows 系統仍將長存在手機應用中。

此次微軟（MSFT-US）「Build 2018」開發者大會中，宣布 Windows10 針對 iOS 和 Android 智慧手機的全新友好功能，在個人電腦中，一款「Your Phone」的應用程式，將可讀取手機中的短訊、照片和通知訊息。

微軟表示，使用者將可輕鬆地在電腦和手機的設備中共享資訊，例如將照片從手機畫面中拖曳到電腦上，而無須操作手機。

參與 Windows 測試者計畫的用戶本周將收到 Your Phone 的功能，可在 Windows 10 裝置上存取 Iphone 和 Adroid 手機內容，使用者可在電腦上管理手機內容，但 iPhone 使用者則只能存取短訊文字、照片和通知訊息。

同業中，還有其他廠商已經進入此領域，例如，戴爾（Dell-US）的手機連接計劃，允許用戶控制 Android 設備；惠普也在其 Orbit 應用程式中也具有類似的功能。

目前 Your Phone 仍在測試中，預計正式版會隨著 Windows 10 今年秋天的更新版出爐。

此外，微軟也打算釋出 Windows 10 的時間軸（Timeline），支援 iOS 和 Android 手機，在 Android 手機上將藉由 Microsoft Launcher 行動程式提供時間軸功能；在 iOS 上則必須安裝 Microsoft Edge 瀏覽器並登入微軟帳號以使用。

時間軸是微軟 2018 年春季更新的一部分，先前稱為 Redstone 4，可讓使用者回到不同時間打開的不同工作流程，並重新啟動它們。