＜財報＞微軟Q3獲利優於預期 卻立挫2.2% 幸財測亮眼拉回

微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 週四公布第三財季獲利優於預期，股價卻一度大跌 2.5% 之多，但在微軟公布新一季財測後又跳漲回來，週四收升 2.11% 至 94.26 美元，盤後續揚 2.27% 報 96.49 美元。

微軟財報重要數據

獲利：不含一次性項目，每股 95 美分 vs. 85 美分 （Thomson Reuters 共識預期）

營收：268.2 億美元 vs. 257.7 億美元 （Thomson Reuters. 共識預期）

財測方面，財務長 Amy Hood 在電話會議上表示，微軟預計第四財季營收介於 288-295 億美元，根據 Thomson Reuters，分析師先前估計為 280.1 億美元。

Hood 也簡單介紹了微軟即將到來的 2019 財年，「營收成長將持續由轉型至雲端服務的過程推動。」

整體而言，微軟 2018 財年第三季營收年成長 16%。

微軟各部門營收歷年變化

微軟最大的業務部門 More Personal Computing（包括 Windows，設備，遊戲和搜索廣告）Q3 營收年增 13% 至 99.2 億美元，高於 FactSet 共識估計的 92.5 億美元。

根據 StreetAccount 的數據，生產力和商業處理部門，包括 Office，LinkedIn 和 Dynamics，營收年成長 16.8％至 90.1 億美元，高於 FactSet 共識估計的 87.3 億美元。

微軟的智能雲端業務，包含伺服器產品和雲端服務，營收年增 17.3％至 7.9 億美元，超過了 FactSet 共識估計的 76.8 億美元。

第三財季微軟收購了數據儲存公司 Avere 和遊戲初創公司 PlayFab，並宣布進行重大重組，包括在微軟效力 21 年的 Windows 和設備部門執行副總裁 Terry Myerson 離開該公司，象徵一個時代的結束，設備事業與 Office 部門，將整併為「體驗與設備（Experience & Devices）」，部份 Windows 平台則將與 Azure 雲端平台合併為「AI 與雲端（Cloud+ AI）」部門。

Stifel 分析師 Brad Reback 表示，「將 Windows 整併至新的「體驗與設備」單位，表明 Windows 未來幾年可能會承擔支持而不是主導的角色，我們喜歡持續強調混合雲端和 AI。」但 Windows 仍是微軟 MPC 事業部門營收的最大主力，Windows 銷售的一個指標「IDC 的 PC 出貨量」在 2018 年第一季度與去年同期持平，但高於預期。

智能雲包含 Azure 公共雲，是亞馬遜 AWS 的競爭產品，並代表微軟整體上最大的成長動力。但一如往常，微軟沒有提供 Azure 的確切營收數據，只公佈該單位營收年增 93％，比先前 98％的營收年增率下降，但優於 Stifel 分析團隊估計的 90% 成長率，Evercore ISI 由 Kirk Materne 領軍的分析團隊週日曾指出他們估計 Azure 年成長率為 82%。

Piper Jaffray 分析師 Alex Zukin 推測，Azure 的營收成長下降可能是引起微軟股價在發布財報後立即走跌的原因。

微軟執行長 Satya Nadella 在電話會議上表示，一項 Azure 服務「 Cosmos DB 數據庫」年度營收超過 1 億美元。

微軟表示，包含 Azure、Office 365、Dynamics 365 和其他雲端服務的「商業雲」，第三財季營收達 60 億美元，較去年同期增長 58％，也比上一季增長 13％。

Office 365 消費版訂閱數 Q3 達 3060 萬人，較前一季 2920 萬人增加。 Office 365 商業版營收年增 42%。

Xbox Live 遊戲服務用戶達 5900 萬人。

微軟的 Dynamics 365 營收年增 65%、LinkedIn 營年增 37%、Surface 營收年增 32%。

資本支出年增 66% 達 35 億美元，創下最高水準。

今年迄今，微軟股價漲幅約 10%。