〈微軟開發者大會〉微軟大談AI發展！Azure機器學習加速AI狂熱

微軟 (MSFT-US) 週一 (7 日) 在西雅圖揭開為期三日的 Build 大會，今年 Build 大會上的 Windows 重要性下降，執行長 Satya Nadella 大談人工智慧系統的普及應用，稱 AI 是企業轉型背後的關鍵致勝處。

微軟進一步與 Intel 合作 FPGA 架構應用，結合 Azure 雲端運算平台推出「Project Brainwave」，其表現即 Azure 機器學習硬體加速模式（AMLHAM）——利用 FPGAs 技術在 Azure 平台完成高速 AI 處理的任務，使用者可在終端物聯網設備中部署更多的 AI 服務。

微軟表示，透過本次與英特爾的合作，微軟藉由 Azure 雲端運算平台運行 FPGA 架構，將可以縮減五倍左右的延遲狀況，此外微軟也推出 AI 企業版的解決方案等。

除了基於 AMLHAM 的 ResNet50 模型，微軟還推出視覺、文本和預測的 AML 軟體套件，是可以讓顧客為特定用途客製化的模組。

舉例來說，一個視覺辨識服務可以在一定範圍內辨識人群、動物和事物，可以掃描照片後顯示照片內是否有一隻狗，但如果是視覺軟體套件，能夠更再訂製更狹窄的應用，掃描照片後辨識照片內的狗狗的品種。