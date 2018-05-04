〈每日外資外匯觀點〉日圓出現反轉信號、野村未來3個月續空美元

Danske：美元有望延續漲勢

美元指數周四大跌後，周五亞洲早盤在 92.4 附近震盪，丹斯克（Danske）銀行指出，若 10 年期美債殖利率重新站上 3%，美元將有望延續先前的漲勢，今晚則聚焦美國非農報告數據。

丹斯克預期，美元短期已獲支持，且市場傾向美國聯準會今年升息 4 次的機率大增。

美元指數 92.4 附近整理。

此外，美國財政部的再融資聲明在期限預定時程上幾乎無意外，但未來發行規模應該會持續為美債殖利率帶來上漲壓力。

荷蘭合作銀行（Robobank）認為，在美國升息預期下，利差擴大的效應開始發酵，在風險偏好下降，對貿易戰爭的擔憂和歐元區增長放緩的環境下，未來幾個月資金將持續流入美元資產。

豐業：日圓出現反轉信號

日圓周四大漲後，周五隨著大多數 G10 貨幣維持漲勢，下周三關注日本平均現金盈餘年增率數據公布。

豐業銀行指出，美、日債殖利率利差趨穩為日圓提供適度支撐，近期走勢盤有望盤堅走穩。

從技術面來看，美元兌日圓周三日 K 線留下長上影線後，連跌 2 天，通常被視為原先上漲的反轉信號。

美元兌日圓技術面出現反轉信號。

野村：未來 3 個月繼續空美元

美國聯準會維持利率不變，但對於前景和進一步升息發表積極評論，並表示，市場必須適應該樣的事實，為了防止經濟過熱，利率將持續上升。

德銀分析師指出，各國之間的利差對於匯率的影響將會擴大，預期歐元兌美元將維持在 1.2 左右。

野村控股建議投資人在未來三至四個月內做空美元兌歐元和美元兌日元，並表達對美國雙赤字問題的擔憂，認為美元近期表現強勢，可能是受到風險厭惡和倉位調整，而非更有意義的因素所驅動，該行將在未來 3-4 個月裡繼續做空美元。