新聞

〈每日外資外匯觀點〉日圓出現反轉信號、野村未來3個月續空美元

每日外資外匯觀點。（圖：AFP）
每日外資外匯觀點。（圖：AFP）
Danske：美元有望延續漲勢

美元指數周四大跌後，周五亞洲早盤在 92.4 附近震盪，丹斯克（Danske）銀行指出，若 10 年期美債殖利率重新站上 3%，美元將有望延續先前的漲勢，今晚則聚焦美國非農報告數據。

丹斯克預期，美元短期已獲支持，且市場傾向美國聯準會今年升息 4 次的機率大增。

美元指數
美元指數 92.4 附近整理。

此外，美國財政部的再融資聲明在期限預定時程上幾乎無意外，但未來發行規模應該會持續為美債殖利率帶來上漲壓力。  

荷蘭合作銀行（Robobank）認為，在美國升息預期下，利差擴大的效應開始發酵，在風險偏好下降，對貿易戰爭的擔憂和歐元區增長放緩的環境下，未來幾個月資金將持續流入美元資產。

豐業：日圓出現反轉信號  

日圓周四大漲後，周五隨著大多數 G10 貨幣維持漲勢，下周三關注日本平均現金盈餘年增率數據公布。

豐業銀行指出，美、日債殖利率利差趨穩為日圓提供適度支撐，近期走勢盤有望盤堅走穩。

從技術面來看，美元日圓周三日 K 線留下長上影線後，連跌 2 天，通常被視為原先上漲的反轉信號。

美元兌日元
美元日圓技術面出現反轉信號。

野村：未來 3 個月繼續空美元

美國聯準會維持利率不變，但對於前景和進一步升息發表積極評論，並表示，市場必須適應該樣的事實，為了防止經濟過熱，利率將持續上升。

德銀分析師指出，各國之間的利差對於匯率的影響將會擴大，預期歐元美元將維持在 1.2 左右。  

野村控股建議投資人在未來三至四個月內做空美元歐元美元日元，並表達對美國雙赤字問題的擔憂，認為美元近期表現強勢，可能是受到風險厭惡和倉位調整，而非更有意義的因素所驅動，該行將在未來 3-4 個月裡繼續做空美元

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞