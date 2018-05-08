中國4月外儲減180億美元 市場人士：未見資金大規模流出

中國人民銀行昨 (7) 日公佈最新外匯儲備數據顯示，截至今年 4 月末，中國外匯儲備規模為 31249 億美元，較 3 月底下降 180 億美元，降幅為 0.57%。

官方和市場人士均指出，外儲規模小降主因是非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等因素共同作用，剔除匯兌和估值等影響，跨境資金應屬於小幅淨流入，未來不會發生資金大規模外流和貨幣明顯貶值的情形。

中國外匯儲備從 2017 年 2 月開始已連升 12 個月並保持在 3 兆美元以上，到今年 2 月首次出現下降，當月下降了 270 億美元，3 月又小幅回升 83 億美元至 31428 億美元，4 月再次回落。

國家外匯管理局有關負責人表示，4 月份中國跨境資金平穩運行，外匯市場繼續呈現供求平衡格局。國際金融市場美元指數上漲超過 2%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等多重因素共同作用，外匯儲備規模小幅下降。

香港《文匯報》引述交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健分析，4 月外匯儲備小幅下降，主因是外儲中非美貨幣對美元貶值導致的匯兌變化。當月美元指數上行，全月升幅超過 2%，歐元、日元和英鎊分別對美元貶值約 2%、2.8% 和 1.7%，估算因匯兌變化導致的外匯儲備減少在 180 億至 190 億美元。此外，4 月美債殖利率上行，債券價格下跌，外儲中持有的債券估值應該也是負的。

鄂永健認為，如果剔除上述因素，4 月外儲應該是小幅增加的，跨境資金小幅淨流入，並沒有出現美元升值、美債利率走高背景下資金外流的情形。

展望未來，外管局有關負責人表示，隨着對外開放新格局有序推進，金融市場雙向開放，中國跨境資金仍將保持雙向流動、總體平衡的格局。與此同時，雖然面臨各種不確定性，但全球經濟仍將保持復甦勢頭。國內外因素綜合作用，中國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

鄂永健亦指出，近期美元走強引發阿根廷、土耳其等新興市場資金外流和貨幣貶值，但這些國家多是經濟基本面不夠穩固且存在外債較多、政府赤字較高、外匯儲備不多等問題，與之相比，中國經濟基本面較好，經濟運行基本平穩，外匯儲備充足、各類外債指標均在安全線以內，因此不會發生資金大規模外流、貨幣明顯貶值的情形。

他預計，未來人民幣匯率雙向波動、對美元或小幅貶值，跨境資金流動繼續保持基本平衡，但需關注後續美元可能進一步持續升值引發新興市場資金外流加劇、國內證券市場受挫，進而導致全球金融市場動盪加劇、風險上升。

《星島日報》引述中金所研究院首席經濟學家趙慶明表示，預期未來一段時間，美元匯率仍有可能出現下跌，匯兌折算對儲備規模仍會起積極作用。

人民銀行行長易綱接受《財新周刊》訪問時表示，人民銀行已經近一年未進行外匯市場干預，並稱靈活的、雙向波動的匯率機制實際上是國際收支和跨境資本流動的自動穩定器，最佳的情況是市場決定匯率，官方不進行干預。下一步將繼續堅定不移地推進匯率市場化改革，進一步完善以市場供求為基礎、雙向浮動、有彈性的匯率運行機制。