〈每日外資外匯觀點〉RJO喊出美元指數上看95、日圓升至107.95為滿足點

RJO：美元指數突破盤整 上看 95

ICE 美元指數上周漲幅 1.2%，連續第三周上漲；彭博美元指數上周漲幅也有 1.2% 的漲幅，為今年以來最佳單周表現，幾乎回到 2017 年底時的水準。

Forexlive.com 外匯策略主管 Adam Button 認為，美元有走高的空間，因其仍然是最好的全球投資。總的來說，和其他國家相比，美國經濟要比表面上看來更佳，將持續有利美元多頭走勢。

RJO 期貨策略師 Phillip Streible 也認為，美元指數在突破近期盤整區後，有望進一步上漲，上看 95。

彭博經濟學家撰文指出，未來一周美國經濟領域有兩個關注焦點，一是聯準會主席鮑威爾 5 月 8 日在蘇黎世瑞士央行 (SNB) 演講；另一則是 4 月份消費者物價指數 (CPI) 報告周四公布。

Westpac：美元兌日圓反轉 頭肩頂成形

美元兌日圓上周四創 2018 年以來最大單日跌幅，增加其進一步跌至 107.95 的機率，而 107.95 正好是 104.56 漲至 110.85 升幅的 23.6%，也就是費波南西係數回跌的滿足點。

西太平洋銀行研究分析師 Robert Rennie 指出，上周才轉向更加看漲美元兌日圓，但現在從技術面來看，110.80 見頂，「頭肩頂」型態似已成形，出現令人驚訝的反轉速度。

提防美元兌日圓技術面頭肩頂成形。

Danske：歐元兌英鎊走高 短線目標價上調

丹斯克（Danske）銀行分析師預期，歐元兌英鎊短期內可能走高，從中期來看，預估 6 個月目標價 0.84，12 個月目標價 0.83。

由於英國央行升息很可能推遲到 8 月，丹斯克銀行認為歐元兌英鎊在英國央行會議後上漲機率升高，將 1 個月和 3 個月目標價分別上調至 0.88 和 0.8650。

該行的短期金融模型顯示，若英國和歐盟之間的 2 年期互換利率差距縮小 10 個基點，歐元兌英鎊可能反彈 0.25-0.50。因此，歐元兌英鎊可能暫時突破 0.8850 上方，並有可能在英國央行會議前測試 0.89。