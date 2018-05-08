美股盤後─川普即將公布伊朗核子協定決議 道瓊收高94點 縮小漲幅

科技股連續三天上漲，推升美國股市週一收高。但川普總統發布推文，表示將於週二宣布伊朗核子協定決議後，股市自高點滑落，縮小漲幅。道瓊工業平均指數盤中一度大漲逾 200 點，終場收高 94 點。

川普一直反對 2015 年簽署的美國與伊朗核子協定。該協定以取消制裁，交換伊朗克制其核子計畫。川普於美國東部時間下午 14:44 發布推文，股市隨即下滑，縮小漲幅。



道瓊工業平均指數收高 94.81 點或 0.39% 至 24357.32。

Nasdaq 指數收高 55.60 點或 0.77% 至 7265.21。

S&P 500 指數收高 9.21 點或 0.35% 至 2672.63。

費城半導體指數收高 11.75 點或 0.91% 至 1308.48。

分析師說，推文發布後，原油下跌，能源股自高點下滑。

早場，因能源股強勢上漲，主要指數亦隨之走高。能源股一度上漲 2.3%，終場收高 0.1%。

今日稍早，原油價格上漲，創 2014 年底以來高點，推升了能源股。股市開盤前，美國原油突破每桶 70 美元，布蘭特原油上漲至每桶 75.89 美元，創 2014 年 11 月以來高點，而後削減部份漲幅。

分析師說，原油市場走勢反轉，需求上升，供給則吃緊。根據基本面，預期紐約原油將上漲至每桶 72 至 75 美元。

美國股市擴大上週五的漲幅。上週五，各主要指數均上漲逾 1%。消息指出，巴菲特的伯克夏海瑟威公司於第一季進一步買進蘋果股票 7500 萬股，蘋果股價因而創新高點，支撑了大盤走高。週一，蘋果股價再度上漲 0.7%。