〈油價再攻高〉WTI破70美元 伊朗：川普考慮廢核協 我們就做更多飛彈

伊朗總統羅哈尼 (Hassan Rouhani) 表示，由於美國川普總統考慮退出核協議，伊朗將不遏制其對區域的影響力，如此恐會加劇伊朗與沙國的不穩定對抗程度。

羅哈尼強調，關於武器和國防，伊朗不會與任何人協商，「我們會盡一切可能，製造並儲存更多的武器裝備及飛彈。」

羅哈尼上週末和本週一的演講清楚表態，一旦川普退出核協，伊朗將會如何反應。羅哈尼也拒絕了沙國和美國要求的一系列讓步，包括縮限伊朗的彈道導彈計畫 (這不包含在核協內)，以及對中東地區的干擾。

川普週一表示，他將在美國時間週二下午 2:00 宣布是否對伊朗重啟制裁的決定，如果重啟制裁，就代表美國不再遵守核協規定。

沙國王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 認為，若要削減伊朗在敘利亞、葉門和其他中東麻煩地區的影響力，終止伊朗核協是關鍵做法。在有川普強力姿態做後盾下，沙國已開始淡化伊朗在伊拉克和黎巴嫩的影響力，也考慮增兵敘利亞以穩定當地情勢。

伊朗觀察家猜測，川普可能會放棄制裁，因為他正在準備與北韓進行核談判，可能會先解決北韓危機之後再處理伊朗核協決議。分析師也猜測，川普雖然會重啟制裁，但應該會給伊朗石油買家足夠的時間去應對，如此一來，川普團隊也有時間可以與想要維持核協的歐洲各國協商。

分析師認為，中國不太可能中斷採購伊朗石油，其他大型買家如印度和土耳其也可能反對制裁。最終，他們預期伊朗石油每日不到 50 萬桶能到市面上，相較歐巴馬時期每日 100 萬至 150 萬桶的水準低了不少。

週一，紐約 6 月原油上漲 1.01 美元，或 1.5%，收於每桶 70.73 美元，自 2014 年 11 月以來，首度突破每桶 70 美元。