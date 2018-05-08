紐約匯市─油價上漲推升通貨膨脹 美元邁向四個月高點

美元週一持續走高，創逾四個月高點。投資人評估上週的就業報告與近來油價上漲，對聯準會 (Fed) 貨幣政策的可能影響。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 92.745，創 12 月底以來高點。

歐元下跌至 1.1924 美元，紐約上週五尾盤報 1.1963。

英鎊小幅走強至 1.3565 美元，上週五尾盤報 1.3532。

美元今日走強，英國今日假日休市，成交量因而轉淡。歐元週一走低，德國 3 月工廠訂單意外疲弱，使得歐元受到壓力。

油價上漲，可能推升通貨膨脹。週一，美國原油自 2014 年以來，首度突破每桶 70 美元。交易員更加相信，川普總統將廢除伊朗核子協定，對伊朗重新進行制裁，限制其原油出口，使得原油供給吃緊，油價因而上漲。

通貨膨脹上升為聯準會 (Fed) 加速升息的關鍵因素。央行的點陣圖顯示今年將升息三次，包括 3 月已升息過的一次。

上週五，美國公布就業報告，顯示失業率下降至 3.9%，創 2000 年以來低點，引發投資人預期勞工市場接近完全就業，工資通貨膨脹很決將上升。

分析師說，能源價格上漲，工資成長轉強，必將推升通貨膨脹，促使 Fed 更積極升息，美元因而上漲。預期美元可能上漲測試 110 日元大關。