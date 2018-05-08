普丁乘坐國產豪華房車前往就職 媒體驚呼比川普的凱迪拉克更有品味

俄羅斯總統普丁昨 (7) 日宣誓就職，正式展開第 4 任期，再度提名長期盟友梅德韋傑夫為總理，預料國會將通過。克理姆林宮說，普丁要求國會下議院通過這項任命。

梅德韋傑夫 (Dmitry Medvedev) 自 2012 年以來擔任總理，稍早前已依照程序和內閣一起總辭。

綜合香港明報、文匯報報導，普丁 (Vladimir Putin) 在克里姆林宮安德烈耶夫斯基大廳，手按俄羅斯憲法，宣誓為俄羅斯人民服務，維護他們的權利和自由，並捍衛主權。

隨後，俄憲法法院院長佐爾金將象徵總統權力的徽章授予普丁，宣布普丁正式就任俄羅斯總統。就職儀式後，在俄國防部長紹伊古見證下，普丁接管了象徵俄戰略核力量的「核手提箱」。俄羅斯憲法規定，總統為俄羅斯國家元首兼武裝力量最高統帥。

普丁在就職演說中表示，他的責任和人生目標是盡力為俄羅斯的現在及將來工作。俄羅斯仍受到國際制裁，他稱將會振興國家經濟，改善人民生活，加強建設，拒絕不公正的自由社會。

除了就職演說外，俄羅斯傳媒聚焦在普丁前往會場所用的黑色座駕是俄羅斯利哈喬夫車廠 (ZIL) 生產的加長版豪華房車。形容它比美國總統川普乘坐的凱迪拉克 (Cadillac) 專車更有品味。

普丁乘坐國產 Senate ZIL 豪華房車前往克里姆林宮宣誓就職，媒體眼睛為之亮。 (圖：AFP)

普丁過去 3 次就職禮均乘坐平治 Pullman 房車，這次則用全長約 6 公尺、名為 Senate 的 ZIL 豪華房車。國營電視台 Rossiya 24 強調總統專車是在俄羅斯「利用俄製零件、由俄國專業人員人手生產」。

自前蘇聯解體後，俄國不再使用國產汽車作為高官座駕，直至 2013 年展開「Kortezh」項目，生產官方專用車輛，以展示俄國科技和工業實力。俄羅斯近年遭西方國家制裁後，普丁強調俄國應減少依賴進口產品和科技。

約 5000 名賓客出席宣誓儀式，中國外交部發言人耿爽昨日祝賀普丁正式就任俄羅斯總統，表示中方深信在兩國元首共同引領下，新時代的中俄全面戰略協作夥伴關係內涵必將愈來愈豐富，兩國各領域合作之路必將愈走愈寬廣。