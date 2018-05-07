普丁今將低調就職 著眼拼經濟 前財長是否回鍋受關注

在俄羅斯掌權約 18 年的普丁今 (7) 日宣誓就任總統，展開 6 年任期。面對歐美加緊對俄國的制裁，國家經濟停滯，普丁如何兌現競選承諾，挽救經濟備受關注，商界和投資者期望「普丁 4.0」開拓經濟新格局。外界尤其關注改革派前財長庫德林會否加入政府，開展結構改革及跟西方改善關係。

香港《明報》綜合報導，有別從前在戶外的盛大宣誓儀式，普丁 (Vladimir Putin) 今天的總統宣誓就職儀式將簡單低調，包括不舉行鋪張的國宴，避免外界觀感不佳，也不會像 2012 年宣折就職後打冰球。克里姆林宮上周表示，普丁可能宣誓後便會宣布新政府成員名單。

外界普遍相信梅德韋傑夫 (Dmitry Medvedev) 將續任總理，但外界焦點將落在前財長庫德林 (Alexei Kudrin) 身上。《金融時報》上周引述消息稱，普丁正力邀 57 歲前財長庫德林重返政府。該報引述 1 名俄國官員稱，庫德林很可能獲委為「總統的國際經濟合作代表」或「副總理」，在經濟範疇有更大話事權。

普丁今年 3 月以 76.7% 得票率勝出，他選前開支票承諾要在 6 年內將俄國貧窮率減半，投資基建、房屋及衛生設施等，但他未解釋如何達到這些目標。商界期望普丁宣誓就職後將會交代改革細節，亦憧憬庫德林回朝主理經濟。

庫德林是普丁的長期政治盟友及資深經濟顧問，建制內溫和自由派陣營的精神領袖，素得商界和外國投資者尊重，2011 年因跟時任總統梅德韋傑夫意見不合辭任副總理。

《金融時報》認為若庫德林獲邀重返政府，意味着俄國希望跟西方妥協。政治經濟分析家貢特馬赫爾 (Yevgeny Gontmakher) 說：「庫德林是唯一跟西方對話、贏得西方一定信任的高層人士。」

1998 年金融危機記憶猶新，俄羅斯近年集中在財政及貨幣政策紀律，以避免赤字或債務水平大幅波動。俄國投資銀行 Renaissance Capital 分析家科烏茲明 (Oleg Kouzmin) 相信，普丁踏入第 4 個總統任期後改革條件已成熟。

科烏茲明表示商界希望普丁履新後，會強調「以實際步驟鞏固改革和發展計劃」，例如新政府將採措施針對勞動市場、人口、教育和醫療，支持投資者和金融發展。

庫德林去年曾為普丁出謀獻策，建議第 4 個總統任期的經濟策略，敦促展開結構改革，促進經濟增長。他提出俄國官僚架構在 6 年間削減 3 成，並將男性退休年齡由 60 歲提高至 63 歲，開班教孩童認識新科技、創造「200 萬個開發者來推動數碼化經濟」等一系列改革方案。

不過，庫德林一再表示，除非俄羅斯政治體制更加民主，結束與歐洲和美國的對抗，否則將無法實現這種激進的改變。

美國 4 月對俄羅斯實施最新一輪制裁，使俄國貨幣盧布跌至 2016 年以來最低位。美國可能將俄鋁 (0486-HK) 列入對俄制裁名單的消息，亦一度令俄金融市場大幅動盪。

有專家認為俄國舉行激烈改革機會微。莫斯科顧問公司 Macro-Advisory 創辦人威弗 (Chris Weafer) 說：「俄羅斯的改革正向前邁進，但將以細小步伐前進，以免衍生意外後果或不穩定的風險。即使在經濟增長的年代，為顧及國家安全，他 (普丁) 也反對承擔高額債務。」

不過，分析認為，莫斯科對西方的態度，在普丁新任期也不太可能改變。烏克蘭和敘利亞危機，以及俄國被控在英國毒害前特工及干預美國選舉，已使莫斯科對西方的態度強化。

香港《文匯報》援引莫斯科智庫政治專家集團主席卡拉切夫表示：「對普丁而言，任何讓步都是示弱，因此不應預期外交政策會有任何改變。」他指出，外交政策是普丁在國內獲得支持的基礎之一，普丁必須藉槍口一致對外來確保全國團結一致。

普丁宣誓日正值二戰歐洲戰場勝利紀念日前夕，莫斯科周三 (9 日) 將會舉行盛大閱兵慶祝。普丁 5 日出席軍方一個紀念活動時，指二戰經歷將永遠團結俄羅斯不同階層。

普丁就職前的周末，多個城市民眾嚮應反對派號召上街示威，反對普丁繼續掌權，高叫「打倒沙皇」口號，警方拘捕了近 1600 人，當中一半在莫斯科被捕。反對派領袖納瓦爾尼周六 (5 日) 也被警員帶走，到周日 (6 日) 凌晨，納瓦爾尼表示他已經獲釋，等候出庭。