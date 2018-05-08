跟放空者對作 馬斯克買入近千萬美元的特斯拉股票

彭博社報導，根據監管文件，電動汽車製造商特斯拉的執行長馬斯克 (Elon Musk)，週一 (7 日) 購入價值約 985 萬美元的特斯拉股票，這是自 2017 年 3 月以來，他最大的單筆交易。彭博社數據顯示，馬斯克已是特斯拉最大的股東，持有該公司近 20% 的股份。

特斯拉在 3 日公佈第一季財報，馬斯克在財報會議的行為飽受記者批評，但他隨後在推特中表示，他跳過 Sanford C. Bernstein & Co 與 RBC Capital Markets 分析師的提問，原因為這些分析師代表著「賣空者」的看法，並非單純為了投資者提問。

馬斯克推文指出他知道特斯拉登上賣空寶座，並解釋跳過分析師問題原因

特斯拉在過去 15 年，沒有一年達成年度獲利，且在過去 3 至 4 季，該公司已燒掉超過 10 億美元的現金，但馬斯克承諾將「燒毀」那些對特斯拉的賣空賭注，買入近千萬買元的特斯拉股票，顯然是他展現信心的方式之一。

他上週五在文章中寫道：「賣空者大屠殺的規模會是無法想像的」，「如果你正在賣空，我建議你悄悄地離開。」。

馬斯克在上週五財報會議抨擊分析師問題「無聊」、「枯燥」與「愚蠢」之後，特斯拉股價聞聲暴跌超過 5%，因華爾街認為，分析師們的問題並不「無聊」、「枯燥」和「愚蠢」，分析師問題主要集中在 Model 3 產量前景、特斯拉現金流狀況、是否需要增資等問題，華爾街認為，馬斯克的行為似乎是在對這些問題避而不答。

在馬斯克出手增持特斯拉股份的同日，週一 (7 日) 特斯拉是止跌回升 2.95%，收於每股 302.77 美元，市值來到 514 億美元，市值仍超越通用汽車。

特斯拉股價日線走勢圖

根據 S3 Partners LLC 的數據，特斯拉的空單餘額，在上週五財報會議後增加近 40 萬股，推升空單餘額首次超過 4000 萬股。