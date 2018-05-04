新特斯拉多頭喊目標價530美元 市值上看3000億美元

紐約新街研究公司 (New Street Research) 分析師 Pierre Ferragu (前服務於投顧公司 Pierre Ferragu) 成為華爾街最大特斯拉多頭。

Ferragu 給予特斯拉股票「優於大盤」的評級，目標價在每股 530 美元，這與分析師平均目標價 320 美元相去甚遠。

Ferragu 表示，「我們認為特斯拉年底之前將幾乎達到正面的自由現金流，儘管沒有達到不合理的早期產量預期。」

他估計特斯拉最終市值可介於 2000 億美元至 3000 億美元，目前特斯拉市值僅約 483 億美元。

根據彭博數據，特斯拉股票評級有 10 個買進、2 個持有、8 個賣出。

特斯拉股價走勢

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克在法說會上嫌分析師問題太無聊，轉而回答 YouTuber 的問題，摘要部分問題如下：

1.Q：你提過很多次，Fremont 工廠的產能和速度會提高，上一季的法說你說過 Fremont 工廠最大產能大概在 70 萬輛車，那是 Model S, X 和 3 車，最近《路透社》報導，Fremont 工廠明年 11 月將會開始生產 Model Y，我有點好奇 Semi 和明年要推出的 Model Y，你究竟實際要在哪裡組裝？

馬斯克：《路透社》的報導毫無根據，我也不知道消息從哪來的。我們不會在明年年底開始生產 Model Y，我想這大概是距今 24 個月以後的事，所以 Model Y 比較有可能在 2020 年初開始生產，目前生產工廠的地點還沒有決定，Fremont 工廠已經塞爆了，我不知道哪裡還能塞下 Model Y 的產線，這很難想像，Fremont 不可能再塞下 Model Y 了。

2. Q：關於 Semi 卡車的電池，戴姆勒執行長曾說它打破了物理定律，我的問題是，這電池技術只是線性的改進，或者還有一些新的突破，或者 Semi 和 Roadster 要在不同平台上打造？

馬斯克：即使我們完全沒有改進我們的電池技術，我們也可以實現 500 英哩範圍的卡車，我們會高於 500 英哩。我們現在就做到 Semi 500 英哩，我想到時候實際生產應該可以到 600 英哩的範圍。

3. Q：關於股市？

馬斯克：我們沒興趣滿意這些交易者，我不在乎，拜託賣了我們的股票、不要買。如果擔心波動性，就不要買進我們的股票，我來這裡不是為了說服你們買我們的股票，別買，如果你很怕波動性，你就走吧。

4. Q：關於 Model Y，你曾說這會是真正的生產革命，也曾說如果重做一次 Model 3，你會做某些改變，你希望把這些納入 Model Y 裡面，能具體說說是那些東西嗎？

馬斯克：我想，先保留一段時間吧，等我們揭曉 Model Y 的時候再說，但那確實會相當明顯地改善多了，它的設計和生產系統真的是升了一個等級的。