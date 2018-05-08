騰訊(00700-HK)ADR企穩380元以上

道指連升3日漲近百，刺激港股ADR指數按比例計算收報30079點，升84點，升0.28%，繼續在三萬關口爭持。騰訊控股(00700-HK)企穩380元，ADR收報383.93元，較港收市升3.93元。
其他大型藍籌走勢不一，匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.7元，較港收市升1.5元；港交所(00388-HK)ADR收報250.57元，較港收市跌1.43元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.9元，較港收市跌0.1元。
油股回落，中石油(00857-HK)ADR收報5.68元，較港收市跌0.03元；中海油(00883-HK)ADR收報13.41元，較港收市跌0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.69元，較港收市升0.29元；聯通(00762-HK)ADR收報10.93元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，較港收市升0.01元。
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