A股正式“入摩”近在咫尺，外資機構重點布局股曝光!

距離A股正式納入MSCI新興市場指數僅剩不到一個月的時間，外資機構布局A股路線或將再成市場焦點。

按照計劃，MSCI將在5月宣布指數納入A股的細節，6月1日正式實施。随着A股正式入摩時間節點的日益臨近，市場各方正在做好準備。

根據一季報披露的股東信息，截至一季度末，QFII持倉的個股共280隻。分行業看，QFII持倉股主要分布在醫藥生物、化工、交通運輸、電子、機械設備等行業，其中醫藥生物行業數量最多，有28隻個股，其次是化工股，有22隻。

QFII新進增持143股

從QFII持股變動來看，72股持倉未發生變動，減持65股，新進84股，增持59股。

84隻新進股中，17股獲QFII持倉逾1000萬股。持股數量最多的是建設銀行，一季度末QFII持股數達到1.34億股，占流通股比例為1.4%。持股數量較多的還有南方航空、招商輪船、中國化學、通威股份等。

從持倉市值看，28股獲QFII持倉逾億元，持倉市值最大的仍然是建設銀行，一季度末QFII持倉市值高達10.37億元。此外泰格醫藥、大華股份、南方航空等持倉市值均在5億元以上，持倉市值較大的還有山西汾酒、華東醫藥、通威股份、埃斯頓、新城控股等。

59隻增持股中，14股獲QFII增持逾1000萬股。增持數量最多的是寶鋼股份，QFII在一季度共計增持0.66億股，期末持股占流通股比例為0.66%。中信銀行獲QFII增持0.59億股，期末持股占流通股比例達0.3%。獲增持數量較多的還有青島海爾、中南傳媒、世聯行、聚光科技、海能達等。

這些QFII重倉股被北上資金盯上

除被QFII重倉外，部分個股近期也被北上資金盯上。數據顯示，近一個月來(不含今日)，13股獲北上資金淨流入逾億元。不難看出，這些個股大多是行業龍頭，如白酒行業龍頭貴州茅台、五糧液，家用電器龍頭美的集團，水泥行業龍頭海螺水泥，安防行業龍頭海康威視，醫藥行業龍頭恒瑞醫藥，旅遊行業龍頭中國國旅等。

最受北上資金青睐的是貴州茅台，近一個月獲北上資金淨流入31.61億元。其次是五糧液，獲北上資金淨流入30.35億元。

34股一季度淨利潤翻倍增長

業績方面，QFII重點布局股又有哪些亮點?數據顯示，上述280隻QFII一季度末持倉股中，34股淨利潤實現翻倍增長。

淨利潤增幅最大的是萬年青，公司一季度實現盈利2.25億元，比上年同期增長33.59倍，業績大增主要原因是本報告期較上年同期水泥、商砼産品銷量上升、銷售價格大幅上漲。

地産股天地源一季度實現盈利0.86億元，比上年同期增長8.98倍。商業貿易股華聯綜超一季度實現盈利0.31億元，比上年同期增長8.53倍。淨利潤增幅較高的還有天目藥業、新城控股、雲煤能源、天賜材料、太極集團等。

神馬股份領跑年内漲幅榜

在QFII重點布局下，部分個股已率先發力，走出一輪獨立上漲行情。數據顯示，剔除今年上市的次新股，39股年内漲幅在20%以上。

神馬股份年内漲幅68.99%領跑，該股今日漲停，最新股價創近一年來新高，日K線收出四連陽，且呈現多頭排列，公司一季度實現盈利1.02億元，比上年同期增長119.82%，盈利金額已經超過去年全年。

今飛凱達年内漲幅59.35%排在神馬股份之後，其業績表現平平，股價大漲與其實施高送轉密切相關。公司2017年利潤分配方案為：每10股轉增7股并派現0.9元。

來源：證券時報

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