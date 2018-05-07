【盈警】升華蘭德(08106-HK)料首三月虧損淨額大幅上升

升華蘭德(08106-HK)公布，預期集團截至2018年3月31日止3個月將錄得公司擁有人應佔虧損淨額大幅上升，集團於截至2017年3月31日止3個月則錄得人民幣184萬元的公司擁有人應佔虧損淨額。董事會認為，預期截至2018年3月31日止3個月的公司擁有人應佔虧損淨額上升的主要原因如下所述。

集團於2018年2月完成收購浙江創建科技有限公司(「創建科技」)的100%股權，創建科技的主營業務為提供智慧城市解決方案，主要包括向客戶提供關於市民卡系統建設及運行維護的計算機軟件開發及增值服務。截至2018年3月31日止3個月，提供智慧城市解決方案業務的營業額對集團整體營業額的貢獻不大，惟該業務的運營費用(主要包括員工成本及差旅開支等)卻導致集團的一般及行政開支大幅增加。此外，截至2018年3月31日止3個月，集團持有的港幣銀行存款因人民幣升值而產生的彙兌損失，比去年同期有較大增幅。故預期截至2018年3月31日止3個月的公司擁有人應佔虧損淨額將較去年同期大幅上升。

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