〈新興市場資金逃〉小摩：有經驗的對沖基金仍在拋售新興市場

《彭博社》報導，由於股市表現不佳，10 年期美債殖利率攀升至 2016 年的新高，導致新興市場資產遭拋售，而摩根大通的分析指出，這波拋售潮可能尚未結束，截至目前為至，主要是大型對沖基金正在脫手新興市場資產，若其他參與者加入拋售，情況將維持不利。



彭博社報導，摩根大通在分析新興市場資產拋售賣方後，認為拋售潮還沒結束，目前不是逢低買進的時機點，之前主要是大型對沖基金在進行新興市場資產拋售，而股票和債券基金的經理人，則是保持觀望態度，個人投資者方面，亦是毫無動靜。

但如果這些先前沒有動作的投資者，加入了拋售潮，會使新興市場資產更脆弱，包含 Nikolaos Panigirtzoglou 在內的分析師在 5 月 4 日的電子郵件中指出：「如果真正的貨幣投資者決定加入對沖基金以降低風險，那麼新興市場資產看起來依然脆弱，實際上，新興市場對沖基金在去年 11 月和今年 3 月的風險程度，已變得更大。」

越來越難以證明新興市場證券的風險是合理的，自 1 月底以來，發展中國家的匯率指數每週都在下降，僅有 3 週除外。而借美元投資當地貨幣的利差交易商，過去一個月中，在 22 個主要新興市場的貨幣投資都蒙受損失。

除了港元，利差交易商在其他個 22 個新興市場貨幣都產生損失

而 MSCI 新興股票指數，在 2017 年 1 月以來，首次跌破 200 日均線，一些分析師認為這是新興市場資產拋售可能持續下去的跡象。

MSCI 新興股票指數 (資料來源: 金融時報)

以下為摩根大通報告的截錄：

散戶投資客安靜的舉動，可能代表在 4 月之前，他們對新興市場的投資並不是太多，因此沒有大筆資產需要脫手。或者，這可能代表新興市場股票在股票或債券 ETF 市場的占比不高，代表散戶投資者並沒有在投資占比加重新興市場資產。

今年新興市場債券在整體債券 ETF 的占比不斷下降，為 2017 年以來的最低水平。