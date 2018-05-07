美元指數強勢逼近93 原油繼續刷四年新高

5 月 7 日周一，美股期貨走高，歐股上行，市場對伊朗核協議的擔憂將原油推上四年新高。

美元指數延續上周的強勢表現，再度逼近 93 關口，現報 92.95，刷新年內新高，日內漲幅近 0.4%。與此同時，歐元 / 美元跌至 1.1911 下方，創四個月新低，日內跌近 0.5%。

美元強勢令新興市場貨幣承壓，幾乎面臨 2016 年以來最差表現。歐股早盤，摩根大通新興市場指數下滑 0.29%。土耳其里拉兌美元下跌 0.85% 至 4.2624 里拉，創歷史新低；南非蘭特緊隨其後，下跌 0.67% 至 12.58 蘭特；菲律賓比索、俄羅斯盧布、印度盧比兌美元分別下跌約 0.4%。

上周，阿根廷比索兌美元累跌 6.2%，刺激阿根廷央行八天內接連升息三次。

油市方面，原油期貨擴大漲勢，布蘭特和美國原油期貨均漲 1 美元，至 2014 年 11 月以來最高。

布油今日漲超 1%，盤中一度觸及 75.89 的高點，現報 75.90。WTI 原油晨間上破 70 美元整數關口，為 2014 年 11 月 27 日以來首次，創三年半新高，現報 70.59。



市場擔憂美國退出伊朗核協議，推動油價走高。

5 月 6 日，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）高調舉行電視講話，嚴厲警告稱：如果美國在 5 月 12 日的最後期限前退出核協議，他們將很快意識到，這一決定將成為華盛頓「歷史性的遺憾」。

光大證券石化化工分析師裘孝鋒團隊認為，5 月 12 日，國際原油市場將迎來真正的考驗：

如果美國退出伊核協議，伊朗原油再次被禁止出口，該國原油出口量將回到 2012 下半年 - 2015 年被制裁時的水平，全球原油供應量將下降約 120 萬桶 / 天。因此，短期將對原油市場形成實質性衝擊。