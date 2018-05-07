新興市場風暴又將來襲？所有人都盯着美元

近來，隨著美元走高，不少新興市場國家貨幣遭到拋售。分析認為，如果美元持續走強，新興市場將面臨更大的壓力。

從 4 月 27 日以來，在過去一周多時間內，阿根廷央行連續升息三次，將基準利率從 27.25% 提升至 40%，以穩定一瀉千里的本國貨幣比索。今年以來，阿根廷比索兌美元累計下挫 15% 以上。

阿根廷並非個例。在美元走強的背景下，越來越多的投資者拋售新興市場的貨幣、股票和債券，給這些經濟體帶來了不小的壓力。在拉美，由於聯準會利率的走高，阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭的公司終止發行了 20 億美元的債務。在土耳其，由於市場擔憂土耳其的經濟不平衡，土耳其里拉持續下挫；在波蘭，儘管經濟形勢良好，但波蘭茲羅提依然遭到拋售。

英國《金融時報》援引國際金融協會（Institute of International Finance）資深總監 Sonja Gibbs 的話說，美元的持續走強，可能會引發新興市場資產更長時間，更大規模的拋售：

如果你看現在的美元和美國公債期貨市場，空頭已經非常多了，類似於 2013 年時聯準會開始縮減 QE 規模給新興市場帶來的震動。如果美元繼續走強，新興市場將面臨更多的痛苦。

在 2013 年底聯準會宣布削減 QE 規模時，由於投資者擔憂美元走強或導致美元債務難以償還，市場對新興經濟體的信心下降，新興市場股市遭遇滑鐵盧。

近期，美元持續走強。在過去的兩周時間裡，美元指數累計上漲 3.5%。

英國《金融時報》的資深投資評論員 John Authers 指出，雖然目前來看，相關的貨幣壓力只是出現在特定國家，但是有可能和上世紀 90 年代聯準會升息後造成的結果類似：

1994 年，葛林斯潘執掌的聯準會收緊貨幣政策，推高了美元價格和美債殖利率，給墨西哥比索帶來了無法承受的壓力。之後，一系列新興市場經濟體出現危機。

2013 年，柏南奇宣布削減 QE 規模，也給新興市場帶來了恐慌，當時，新興市場經濟體的資產表現遜於發達市場經濟體。

Authers 認為，現在，要理解新興市場遇到的問題，有必要回過頭來看看發達經濟體，尤其是美國：

最近幾周來新興市場遭遇的問題實際上是對川普上台以來恐慌的滯後反應。市場曾對他競選期間的貿易保護主義以及推高利率的辭令充滿擔憂，市場害怕這些辭令如果落實，將會影響新興市場經濟體資產表現。

但是在 2017 全年，由於川普在貿易議題上鮮有實際動作，加上美元走弱，新興市場的壓力得到了緩解。

如今，美國利率走高，美元走強，美國官員不斷就貿易議題放狠話，這讓世界重新回到了 2016 年 11 月——川普當選的時候。

被強勢美元「中傷」的不僅有新興經濟體，同時還有主要市場在海外的美國跨國公司。

美國皇家加勒比郵輪公司稱，在最近一個季度，美元上漲吞噬掉該公司不少利潤。

蘋果公司在上周發布財報後也指出，由於其三分之二的銷量在美國以外地區，美元上行對蘋果利潤有一定的負面影響。