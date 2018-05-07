滬指收漲近1.5%重新站上3100點 釀酒板塊強勢領漲

周一，滬深兩市股指小幅高開，經過一段時間的震蕩整理後，在石油板塊、釀酒板塊的帶動下拉升走強，滬指站上3100點。午後，三大股指繼續走強，創業板指一度漲超2%。滬指收報3136.64點，漲1.48%，成交額1782億。深成指收報10626.51點，漲1.92%，成交額2437億。創業板收報1852.34點，漲2.07%，成交額844億。

盤面上，行業板塊全線飄紅，僅200多隻個股下跌，題材股集體爆發，國産軟件、工業互聯、草甘膦、次新股、可燃冰、信息安全等漲幅居前，釀酒、煤炭、化工等行業板塊均有不錯表現，機場航運、養殖業、ST板塊居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊方面，釀酒股今日集體大漲，青島啤酒(600600-CN)、金種子酒(600199-CN)等4股漲停，燕京啤酒(000729-CN)、貴州茅台(600519-CN)等股漲超5%。據報道，青島啤酒將再次提價。據了解，青島啤酒此次提價産品為青島優質，單款單箱全國提價2元，後期將下發書面通知。同時，青島啤酒還下發了另一則通知：青島市將于2018年6月舉辦上海合作組織峰會，屆時青島所有廠區將暫停生産及發貨一個月。

化工板塊表現強勢，雅化集團(002497-CN)、德美化工(002054-CN)等8股漲停，新奧股份(600803-CN)、新安股份(600596-CN)等多股紛紛大漲。一季報過後，市場焦點轉向中報。截至目前，兩市合計有1092家公司披露了半年報預告，其中755家公司預喜，占比69.13%。分行業來看，預喜公司主要集中于化工、機械設備、醫藥生物、電子和電氣設備行業，分别有94家、75家、68家、59家，而其他行業預喜公司家數則均不足50家。

锂電池概念今日集體走強，杉杉股份(600884-CN)、石大勝華(603026-CN)等5股漲停，贛鋒锂業(002460-CN)、先導智能(300450-CN)等股漲超8%。

從目前市場反彈節奏來看，創業板領漲情況下帶動滬指向上。創業板長中短期均線愈發趨于粘合，市場平均成本愈發趨于集中，一旦後市選擇向上，市場空間將很可觀，當前1850突破後將繼續沖擊前高。滬指從前期走勢來看，多次觸碰20日均線後承壓，今天如果放量有效突破則後市有望進一步向上。鑒于近期受情緒擾動，個股大起大落太頻繁，為避免情緒性傷害還需多留意底部起勢的個股，重點關注智能制造、國産芯片等高科技概念。

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