分析師：該關注價值型股票了 但投資需要耐心

過去一段長時間中，價值型股票的表現遠遠不及成長型股票，有分析師認為，這個趨勢終究會改變。

據《Market Watch》報導，BMO Global Asset Management 的 Ernesto Ramos 認為，在多年表現不佳之後，價值型股票的時代可能就快來了。

過去幾年來，在長期超低利率以及經濟維持增長的背景下，成長型股票獲益更多，本益比也一路攀高。典型的例子，如蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

不過 Ramos 認為，最終這些趨勢會改變，「『最終』可能意味著幾週、幾個月，或是幾季，但如果你有耐心，終將獲得回報。」

羅素 1000 指數區分為價值指數 (Value Index) 與成長指數 (Growth Index)，價值指數的股票為股價淨值比 (price-to-book) 較低、收益成長較低的個股組成，而成長指數所代表的，為淨值比較高、預期獲利率較高的個股。

成長型與價值型股票過去幾年表現差異 (圖表取自 Market Watch)

a 由圖表來看，成長指數的股價走勢，近兩年速度加快。具體而言，羅素 1000 年成長指數過去 3 年平均年增 12.8%，輕鬆勝過 1000 價值指數的 7.7% 漲幅，趨勢在 2018 年仍在持續。

Ramos 表示，隨著成長型股票的價格過高，這個趨勢會出現逆轉。

Ramos 說，不考慮減稅的影響，成長型股票 2018 年及 2019 年的本益比估為 20 倍及 17.8，而價值型股票這兩個數字分別是 14.9 和 13.7。雖然，成長型股票的估值相對高是正常的，但這個差距已經太大，為 10 年之最。

Ramos 認為，無論是價值型或成長型股票，預計都將出現強勁的收入成長，兩者並沒有那麼大的不同，因此，估值上也不該相差這麼大。

Ramos 表示，United Rentals (URI-US) 及花旗 (Citigroup)(C-US) 都是具有吸引力的價值型股票。