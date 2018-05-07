馬斯克：沒有員工擔保 特斯拉承包商周一起不准進廠

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 想出了最極端的方法來清理成效不彰的下包廠商，他下令自周一 (7 日) 起，若沒有特斯拉員工擔保工作質量，下包廠商不得進入特斯拉廠房。

馬斯克對員工發出電子郵件警告，周一上午起外部工人將被拒絕進入工廠。唯一能保持這些額外勞動力進入廠房的唯一方法，就是由特斯拉員工願意將自己的生存賭在這些下包廠商上，來證明這些承包商的能耐。

馬斯克向來將這些承包商稱為「吸血鬼」，他在該公司第一季的財報電話中除了對分析師提出的問題發脾氣外，也這麼告訴投資人：「我們正在合作的第三方公司的數量已經失控，因此我們將在這方面加以控制。這實在是太誇張了，吸血鬼自己也有吸血鬼。所以我有有很多吸血鬼有待清除。」

目前尚不清楚馬斯克的這項決定會影響到多少承包商的人數。該公司在全球僱用近 4 萬人，並且在任何特定時間內都有數百家承包商在其工廠內工作。預計這項排除決定將在全球所有該公司的設施中進行。

馬斯克一直對承包商很有意見。在另一封電子郵件中，馬斯克哀歎承包商和轉包商組成的網路嚴重影響特斯拉的運作能力。「許多合約基本上沒有時限和品管，而非固定的價格和明確的到期日，這種情況日積月累，但他們從來不想結束這種賺錢的方式。」他寫道。

無論如何，失去工作都不是好事。如果對於周一將會失業的承包商來說唯一的好處，那就是他們將不再需要為特斯拉工作，因為那兒似乎是一個可怕的工作場所。

最近的一項訴訟指出，為該公司工作的承包商受到臨時組織的壓力，要求接受借記卡作為支付而不是支票。特斯拉的紐約工廠工人工作了數月卻沒有領到工資，該公司正在面臨一起新的訴訟，指控加州的一名承包商未付款。