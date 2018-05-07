深圳審議并原則通過高快速路網優化及地下快速路布局規劃

據深圳特區報報道，5月4日下午，深圳市長陳如桂主持召開市政府常務會議，審議并原則通過了高快速路網優化及地下快速路布局規劃、東江流域水環境綜合整治等事項。會議強調，要全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步優化城市交通規劃布局，着力構建大交通格局，更好地助力粵港澳大灣區建設發展。

深圳市高快速路網優化及地下快速路布局規劃提出，到2035年，深圳市將在此前“七橫十三縱”高快速路網體系規劃的基礎上進行優化，在南北軸向再新增2-4個高快速通道，在東西軸向至少新增3個高快速通道，在城市核心區新建“一橫三縱”地下快速路，形成“十橫十三縱”高快速路網體系，總裡程約1041公裡。會議強調，要适應粵港澳大灣區建設發展的新形勢、新要求，加快城市高快速路網和軌道交通規劃建設，不斷完善城市交通體系，優化城市通行條件。同時，加快推進空港、海港、高鐵等重大交通樞紐建設，打通更多戰略通道，增強深圳對外輻射能力，為區域協調發展做出更大貢獻。

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