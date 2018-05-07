人民幣中間價7日報6.3584 貶值63點

新浪財經訊 5 月 7 日，人民幣中間價報 6.3584，上一交易日中間價報 6.3521，貶值 63 點。

全球匯市

美元指數延續了近期的升勢並於 5 月 1 日昇破 92 整數關口。北京時間 5 月 3 日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在 1.5%-1.75% 不變，並發表貨幣政策聲明。美聯儲政策聲明中顯示，美國通脹水平正接近美聯儲 2% 的通脹目標，重申漸進加息，刪除了 “經濟前景有所增強” 的措辭。不過 3 月核心 PCE 同比大增 1.9%，逼近 2% 的目標值，這也使得美聯儲 6 月加息概率逼近 100%。

由於美國經濟數據相較於主要經濟體表現更加強勁，使得市場預計美聯儲將比其他主要央行更快速收緊貨幣政策，因此美國和主要經濟體之間利差擴大，增加了美元的吸引力。另外，美國的經濟數據仍相對強勁。其第二季度 GDP 增速為 2.8%，遠遠高於趨勢水平，成為美元的另一關鍵驅動因素。

東方金誠研究發展部副總經理王青表示，近期美元走強且完全抹掉年初以來的跌幅，一方面是美債收益率上行，美國與歐日等主要經濟體利差擴大。其背後是伴隨美聯儲持續 “縮表”，支撐美國長端利率走高——2008 年金融危機之後，正是美聯儲連續三輪的量化寬鬆、擴張資產負債表操作，壓低了包括十年期美國國債收益率在內的長端利率。

另一方面是近期市場對未來美國與歐日貨幣政策預期差發生修正。4 月份以來，伴隨美國與歐日等主要經濟體宏觀數據的發布，市場看到美國通脹走高，經濟景氣水平處於高位；而歐元區和日本的物價走勢轉向低迷，宏觀經濟景氣似有觸頂跡象。由此，市場認為未來美聯儲有可能加快加息步伐，而歐洲和日本央行則在退出寬鬆貨幣政策方面面臨更大阻力。

人民幣整體上仍將保持雙向寬幅波動

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍表示，近期人民幣匯率持續下跌有兩方面因素：一是過去一年多人民幣對美元匯率持續上漲，目前有階段性回落的需要；二是最近一段時間，美元指數持續大幅回升，使得人民幣對美元匯率跟隨美元升值而被動貶值。

黃志龍認為，短期內，人民幣對美元匯率關鍵還要看美元指數的走勢，而美元指數走勢又取決於美聯儲的貨幣政策取向以及在美元指數貨幣籃子中權重最大的歐元走勢。最近一段時間，美元指數出現明顯升值，主要是石油價格上漲和勞動力市場工資水平的上升，使得美國經濟面臨比較明顯的通脹壓力，美國經濟的通脹水平日益接近美聯儲 2% 的目標水平。另外，地緣政治的不確定性帶來的國際資本避險需求可能會加大美元升值壓力，短期內不排除人民幣對美元再度小幅貶值，但整體上仍將保持雙向寬幅波動。

央行是否會主動採取措施抬高中美利差

業內人士指出，中國央行是否跟進調高再融資利率 “抬高” 中美利差，一方面取決於人民幣是否出現過度貶值，另一方面需評估當前中美利差收窄是否引發資本跨境流動出現一邊倒流出跡象。

人民幣匯率在過去一個月中美利差持續收窄期間並未出現過度下跌，資本跨境流動也趨於平穩均衡，令央行主動採取措施抬高中美利差的機率降低。