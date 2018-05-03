〈每日外資外匯觀點〉美元指數漲破200日均線 法人重新評估投資部位

法人重新評估美元投資部位

美元指數周二漲破 200 日均線，為 2017 年 5 月以來首見，摩根士丹利表示，美元一旦突破此一關鍵價位，部分機構法人將重新評估美元投資部位。

歐元兌美元周三降至五個月以來的低點，已吞噬前 3 個月近 5% 的漲幅，對於今年以來歐元部位的損失，兩大投資銀行摩根士丹利和瑞士信貸策略分析師對如何操作獲利雖各有不同看法，但同聲表示，歐元兌美元恐怕還將持續下跌。

歐元兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

歐洲和美國在經濟成長和貨幣政策方面的分歧，一直是歐元由升轉貶背後的主要驅動因素，也是第二季貨幣市場的主題。

日圓隱含波動率創 4 個月新高

日圓隱含波動率上周四上漲至 - 0.65，為 1 月初以來的新高。隱含波動率負值意味著日圓看漲期權需求（押注看漲），從 - 2.47 上漲至 - 0.65，呈 V 型大反轉，也就意味著對日圓看漲的需求已經下降。

FXStreet 分析師認為，美元兌日圓從 3 月 26 日低點 104.63 反彈至周三的 110.04，須提防日圓進一步下跌的停損賣壓。

儘管目前英鎊持續疲軟，但澳新銀行仍力挺英鎊，認為目前下跌正是逢低買進的時機，但同時也警告短線英鎊震盪，尤其是 5 月 3 日英國地方選舉不確定因素下，英鎊將持續波動。

在政治面風險因素上，加拿大帝國商業銀行 G-10 貨幣策略主管 Jeremy Stretch 認為，英國首相梅伊領導的保守黨表現糟糕，可能對英鎊造成壓力。

北歐聯合銀行全球外匯策略師 Andreas Steno Larsen 先前表示，與其押注升息題材，不如做空英鎊，獲得更佳風險回報，預期未來 3-5 個月歐元兌英鎊目標是升至 0.91。