謝金河：新台幣的貶值原來是外資決定的！

4 月以來，原本強升不已，甚至市場預測可能衝破 29 元關卡，市場有人預測上看 28 元的新台幣，突然出現急跌走勢，新台幣從 29.06 升值到 29.791，台幣沒有破 29，反而朝著 30 元的大關挺進。台幣急跌，並不是台灣的出口大衰退，或是經濟基本面出了大問題，而是因為外資把賣掉台灣權值股的錢匯出。根據央行最新公布的統計資料，連續 12 個月走高的外匯存底，在 4 月減少 0.56 億美元，為 4571.32 億美元，外匯存底小幅減少，多虧台灣出口順差仍有好表現，但是在國際資金的流動上，外資在 4 月淨匯出 35.68 億美元，如果加計 5 億美元的股息匯出，4 月外資淨匯出 40.68 億美元，外資在台資產總額也從 4154 億美元下滑至 3915 億美元，外資占外匯存底的比重也從 91% 降為 86%，外資在台的股票，債券加現金，在 4 月減少 239 億美元，外資減持台灣股債，成為 4 月台幣貶值最大關鍵因素。



這在全球是很特別的現象，因為幣值升貶最重要的基本面，如產業競爭力或出口表現，台灣純粹由外資匯入匯出來左右台幣漲跌，一旦資本市場出現大變化，匯市也會波及，金融市場的不穩定性也跟著升高了。

