銀保監會：將進一步出台配套文件 促進稅延養老保險試點健康發展

近日，《中國銀行保險監督管理委員會 財政部 人力資源社會保障部 稅務總局關于印發的通知》(銀保監發〔2018〕20号)正式發布。中國銀行保險監督管理委員會相關部門負責人就《個人稅收遞延型商業養老保險産品開發指引》(以下簡稱《産品指引》)有關問題回答了記者提問。

銀保監會表示，為了鼓勵市場良性競争，提高參保人對養老資金配置的靈活性，稅延養老保險産品給予了參保人産品選擇權和産品轉換權。參保人選擇購買了一家保險公司的稅延養老保險産品後，在開始領取養老年金前，可進行産品轉換，不僅可以在同一保險公司的不同類型産品間轉換，還可以轉到其他保險公司的稅延養老保險産品。

下一步，中國銀行保險監督管理委員會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，指導監督保險公司做好稅延養老保險試點有關工作，規範稅延養老保險産品設計，後續還將進一步出台配套文件，促進稅延養老保險試點持續健康發展。

此外，銀保監會還表示，正常情況下，參保人要在達到國家規定的退休年齡後才能按月或按年領取商業養老金，但在參保人遭遇不幸或身體狀況不佳需要資金支持的一些特殊情形下，可以申請理賠或退保，保險公司按照保險合同約定一次性給付并扣除個人應納稅款。其中，理賠是指前述保險責任規定的身故或全殘一次性給付;退保的情形包括，因保險合同約定的責任免除事項導緻身故或全殘，參保人罹患保險合同約定的重大疾病。《産品指引》中對全殘和重大疾病的範圍和标準都有明确的要求。

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