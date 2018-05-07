廈門獲批籌建首家兩岸合資消費金融公司 注冊資本5億元

5月5日，多家廈門當地媒體報道，據廈門市金融辦消息，廈門金美信消費金融有限公司獲得中國銀行保險監督管理委員會批準籌建，成為首家兩岸合資消費金融公司，這也是廈門市首家法人消費金融公司，全國第24家獲批籌建的消費金融公司。

廈門金美信消費金融有限公司由廈門金圓集團聯合台灣中國信托銀行等企業共同發起成立，注冊資本為人民币5億元，業務定位為拓展線下和互聯網個人消費信貸業務，并通過渠道創新、大數據營銷和産品服務創新，助力消費升級和經濟發展。

時隔兩年多，這一消費金融公司終于獲得批複。

早在2016年2月下旬，就有消息稱，廈門金圓投資集團有限公司與台灣中信金控旗下中國信托商業銀行股份有限公司、國美控股集團有限公司達成協議，擬發起設立全國首家兩岸合資消費金融公司。

廈門金圓集團董事長許曉曦當時表示，台灣地區的消費金融行業已進入成熟期，台資機構在消費金融領域擁有經驗優勢。金圓集團合資設立消費金融公司，將借助兩岸金融合作先行先試的政策優勢，聚集兩岸相關領域的優秀投資者，借鑒台灣地區消費金融成熟發展經驗，拓展兩岸金融合作範圍，加快將廈門兩岸金融中心建設成輻射海西、服務兩岸的區域性金融服務中心。

彼時，這項計劃資本額為人民币5億元，其中台灣中信信托商業銀行將出資1.7億元獲得34%的股份。

時至今日，這一消費金融公司的注冊資本沒有變化，但發起股東變化較大，國美控股集團已不在列。

另外，更早些時候，還有媒體報道稱，台灣中信信托商業銀行原本計劃與徽商銀行、國美電器、合肥百貨在安徽合肥市合資設立消費金融公司，不過大陸有一地一照規定，安徽省則确定已由華潤集團獲淮。由于取照無望，決議提前終止合約。

目前，就實踐來看，消費金融公司的設立原則并非并嚴格按照一地一照進行，而是成熟一家批複一家。廈門金美信消費金融有限公司的批複設立也算一波三折。

來源：21世紀經濟報道

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