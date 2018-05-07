美聯：4月逾1,000萬元二手住宅註冊量創逾十年新高

單月逾1,000萬元二手住宅註冊量逾十年來首次重上700宗水平。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份逾1,000萬元二手住宅註冊量錄702宗，比起3月567宗按月升約23.8%，並創自07年11月後的逾十年新高。

隨著樓價攀升，愈來愈多的二手物業躋身逾千萬元行列。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以4月逾1,000萬元二手住宅註冊個案較多的10個住宅物業計算，不少為藍籌大型屋苑。當中以太古城逾1,000萬元二手住宅註冊個案最多， 4月錄24宗；海怡半島相關銀碼個案22宗居次；名城則以12宗位列第三位；寶翠園及美孚新邨齊以9宗緊隨其後，餘下5個分別為齊錄8宗同類銀碼的貝沙灣及黃埔花園，以及各錄7宗的海逸豪園、維港灣及天晉II。

今年首4個月逾千萬元二手住宅註冊量比率升至近一成半歷史新高

事實上，逾千萬元佔比亦愈來愈大，佔整體二手市場的比率自去年突破一成後，本年首4個月已進一步攀升至近一成半水平。據資料顯示，今年首4個月逾千萬元二手住宅註冊量共錄2,546宗，佔同期整體二手住宅註冊量17,326宗約14.7%，比率為歷史新高)。

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