〈觀察〉財政部記取兩個教訓 今年報稅系統順暢受好評

一年一度報稅季 5 月 1 日登場，財政資訊中心全面應戰、全程監控，就怕出差錯，所幸今 (2017) 年財政部提出四大防範措施，加上大幅改善 MAC 使用者介面，今年報稅首日網路申報件數突破 18 萬件創新高，且 Mac 系統升級改善 5 分鐘就能完成報稅，受到民眾好評。其實，財政部今年會如此繃緊神經和嚴肅以待，全因去年的兩個痛苦教訓。

去年報稅首日，不少民眾趁著勞動節放假申報綜所得，但因同時間流量太大，造成全台各地國稅局網路大塞車，歷經 6 個小時才恢復正常，報稅資料塞爆各地國稅局，而這也是實施網路報稅 17 年，首次發生網路大塞車，惹來不少民怨且引發立委關注，更造成財政資訊中心 2 位高階主管因壓力過大辭退。

而隨著網路的盛行及便利性考量，許多民眾會選擇網路報稅，但去年有位民眾到公共政策網路參與平臺上的「提點子」專區，發起「報稅軟體難用到爆炸」連署案引起共鳴，許多民眾紛紛回應 Mac 網路報稅成功率低，且介面難用，最快也要 40 分鐘才能完成報稅，民眾向財政部客服反應卻得到「跟朋友借電腦」的回應，此事同樣成為財委會上立委質詢的焦點。當時，財政部長許虞哲就允諾，不會忽略 Mac 電腦使用者，將檢討改善使用便利性。

由於去年報稅首日大塞車、Mac 報稅難用等兩大事件引發關注，財政部過去一年來積極進行 Mac 電腦的報稅軟體大改版，從 Java Applet 改採用 JavaScript，將使用較多雲端空間，此外，同步監控機制中，也新增機房主機資源使用率，避免去年路由設定錯誤，導致原本有十台主機處理資訊，集中到一台造成報稅大塞車。

為了避免當機事件再度發生，財政資訊中心檢討去年塞機原因，提出四大大防範措施，包括建立中心同步監控機制、DNS 設定檢查、異常發生應變模擬演練、提高壓力測試水準等，財政部次長蘇建榮更強調，報稅是年度大事，出不了一點差錯，財政部會積極備戰。

今年報稅首日，財政資訊中心和國稅局戰戰兢兢，其中負責報稅系統維護的關貿網路也成立戰情中心，只要出現問題立即派員處理並排除，據了解，在 5 月 1 日凌晨網路報稅一開放，超過 20 多名人力分別留守各區國稅局資訊室，瞭解並回報各區系統使用狀況。

在此之下，網路報稅系統順暢，今年綜所稅網路申報首日，件數達 18 萬 1895 件，較去年同期 12 萬 5407 件成長 45.04%，打破歷年申報記錄；至於 Mac 報稅系統經過一年檢討修正，財政部研發出適用於蘋果電腦的報稅介面，且打包票 5 分鐘就能完成報稅，民眾報稅首日使用評價良好，也為財政部過去一年的努力，打了正面的分數。