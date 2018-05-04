三大法人賣超36.8億元 外資連10賣台股今年最長

台股今 (4) 日在生技及風電持續見到賣壓湧現，靠台積電一夫當關，終場小漲 15.19 點，以 10529.37 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 32.88 億元，外資自營商買超 0.23 億元，投信賣超 1.33 億元，自營商自行買超 0.43 億元，自營商避險賣超 3.04 億元，合計賣超 36.82 億元。其中外資連 10 天賣超台股，創今年最長，累計賣超達 745 億元；同時鴻海又遭賣超，也是連 28 天賣超。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續減碼多單 298 口，淨部位多單來 25264 口；投信回補空單 107 口，淨部位空單來到 25258 口；自營商回補空單 1258 口，淨部位空單來到 2913 口，合計三大法人回補空單 1067 口，淨部位轉為空單 2907 口。

外資今天繼續賣超電子權值股，而且連之前漲多的光碟片股，包括中環及錸德，都見到外資賣壓湧現，至於鴻海又遭外資賣超，已連續 28 天遭外資買超，大立光也見到外資由買轉賣，不過台積電終於見到外資轉買，雖然僅小買不到 1000 張，同時也中止了外資連 9 賣。

至於電子股中，包括聯電、緯創、晶電、友達、旺宏、廣達、華通、智邦、仁寶、光寶科等也有出現超過 2000 張的賣壓。

金融股今天也繼續成為外資提款標的，包括元大金、兆豐金、中信金、永豐金、台新金、合庫金、第一金、華南金、國泰金等也均遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 9 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名玉山金，買超張數 12566 張，第 2 名日月光投控，買超張數 7722 張，第 3 名大聯大，買超張數 4690 張，第 4 名群創，買超 4140 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，買超 3777 張；第 6 到 10 名分別為華新，買超 3468 張，南亞科，買超 3378 張，亞泥，買超 3353 張，彩晶，買超 2269 張與開發金，買超 2253 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中環，賣超張數 16364 張，第 2 名元大金，賣超 8504 張，第 3 名兆豐金，賣超 7461 張，第 4 名中信金，賣超 7207 張，第 5 名聯電，賣超 6806 張，第 6 到 10 名分別為鴻海，賣超 6783 張，緯創，賣超 6674 張，晶電，賣超 6379 張，永豐金，賣超 5911 張與台新金，賣超 5461 張。

法人表示，從目前外資態度來看，轉賣為買機率並不高，唯一有可能是賣超金額收斂，否則指數將維持易跌難漲格局，整體來看，下周將進入 4 月及第 1 季財報公布高峰，在指數處於相對疲弱的狀況下，相關佳績股將是買盤關注焦點。