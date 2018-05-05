黨報：中方絕不拿核心利益交換 回絕美方漫天要價

經歷一個多月的風雨後，中美經貿領域終於開始撥雲散霧。5月3日、4日，中美雙方在北京就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論，並在有些領域達成了一些共識。更令人期待的是，雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。從針鋒相對劍拔弩張，到坐下來交換意見有商有量，中美經貿關系的這一變化，為全球經濟的穩定向好釋放了積極信號。

中美之間如果真的開打貿易戰，受傷的無疑將是兩國經濟利益以及整個國際貿易和經濟全球化進程。透過前期的角力，美方不僅看到了一個強大中國的十足底氣，也明白了通過施壓不可能撈到半點好處，平等協商才是中美經貿問題的唯一正解。恰恰是這樣的認識，促使美方主動約請來華，通過對話磋商解決雙邊經貿問題，願意回到談判桌前解開“心結”。

互利共贏，是中美經貿合作的基石和前提。經貿合作是建立在平等和相互尊重基礎上的自願行為，強買強賣不會有任何好結果。經貿合作的本質是互利共贏，唯有充分照顧彼此關切，努力增加各自福祉，才能讓中美雙方迅速找到利益結合點和最大公約數。面對美方來勢洶洶的貿易保護主義攻勢，中方堅決捍衛國家利益，絕不拿核心利益做交換，回絕了美方的漫天要價。同時，本著互利共贏的精神，中方在此次磋商中就擴大美對華出口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅措施等問題，與美方充分交換了意見，為下一步兩國在經貿領域加強對話與合作、最終實現互利共贏奠定了堅實基礎。

互利共贏，是化解貿易爭端的立足點和出發點。在國際貿易投資領域，各方難免有些磕磕碰碰，遇到問題不可怕，關鍵是采取什麽樣的態度和方法去解決。貿易保護主義已經被世界發展主流所摒棄，在多邊貿易體制下，任何霸權主義、單邊行徑都沒有市場，都是對現行規則體系的破壞，也註定會失敗。只有堅持互利共贏、謀求開放合作，才是你好、我好、大家好的現實選擇。中美互為最大貿易夥伴國，雙方就應該坐下來心平氣和地談判，攜手維護多邊貿易體制，為全球範圍內貿易爭端的解決樹立榜樣、帶來利好。

互利共贏，是經濟全球化發展的必然要求。經濟全球化大潮不可逆轉，經貿領域打歸打、鬧歸鬧，但誰也不能逆歷史潮流而動，否則只能吞下自釀的苦果。面對貿易摩擦的外部挑戰，中方沒有因為短期壓力就打亂節奏、改變初衷，而是從為人民謀幸福、為民族謀覆興、為世界謀大同的大局出發，順應世界各國人民要發展、要合作、要和平生活的潮流，繼續自主擴大開放，並向美方敞開談判大門，努力爭取對各方都有利的結果，贏得世界的點讚，以實際行動捍衛了多邊貿易體制，助推著經濟全球化進程。



中美經貿合作中出現的問題，對雙方既是挑戰也是機遇。作為世界上最大的發展中國家和發達國家，中美在經貿關系上具有很強的互補性，雙方的共同利益遠遠大於分歧，是可以和而不同、實現互利共贏的。沒有比人更高的山，沒有比腳更長的路，面對經貿領域存在的不同認識和聲音，對話、溝通、交流、合作才是解決雙方分歧的最好途徑。站在維護兩國人民利益和人類命運共同體的高度，用誠意化解矛盾、用合作求取共贏，任何困難和障礙都是有望攻克的。

談生意、做買賣，有爭議和不愉快很正常，爭議解決的過程，也是雙方加強了解、增進互信的過程。中美經貿合作依然任重道遠，前方還會有風雨坎坷，需要雙方秉持以誠相待和互惠互利原則。願此次磋商成為新的契機，促進中美雙方加強公平、坦誠、理性、務實的溝通交流，力爭求同存異，尋找最大的利益交集，加快建立公平、公正、高效的糾紛解決機制，讓中美經貿合作之路越走越開闊。

人民日報 責任編輯：李彥麗

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)