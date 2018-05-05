中美經貿磋商就部分問題達成共識

據新華社報道，5月3日至4日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國總統特使、財政部長姆努欽率領的美方代表團就共同關心的中美經貿問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。

雙方均認為發展健康穩定的中美經貿關係對兩國十分重要，致力於通過對話磋商解決有關經貿問題。

雙方就擴大美對華出口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅措施等問題充分交換了意見，在有些領域達成了一些共識。

雙方認識到，在一些問題上還存在較大分歧，需要繼續加緊工作，取得更多進展。

雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。

搞保護主義是自我修建隔離圍城

商務部新聞發言人於4日應詢答記者問時表示，在3日至4日舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。

美方表示，重視中方交涉，將向美總統報告中方立場。

另據報道，中國外交部發言人華春瑩4日在例行記者會上表示，搞單邊主義和保護主義無異於修建自我隔離的圍城。

有記者問：據報道，美國國家納稅人聯盟（NTU）5月3日向美國總統特朗普和國會發出公開信，反對美國政府近期在貿易方面採取的保護主義措施。這封公開信由超過1,100名經濟學家聯合簽署。經濟學家們表示，提高保護性關稅是一個錯誤，將導致商品價格上漲，美國國內消費者將為此埋單。高關稅措施還會影響美國的國際關係，不利於世界和平。這封公開信還告誡美國政府不要採取大蕭條初期時的貿易保護主義措施，重蹈1930年的覆轍。中方對此有何評論？

「大家都關注到了，近段時間以來，國際社會各方頻頻呼籲美方尊重世貿組織，遵守多邊規則。美國國內也有越來越多人公開反對美方採取貿易保護主義措施。」華春瑩說。

她表示，美國經濟學家們的這封聯名公開信一針見血地指出了美方強徵關稅行動的實質和危害，也再次表明，搞單邊主義和保護主義無異於修建自我隔離的圍城，不符合市場規律，不符合國際規則，最終必然損人害己。

(文匯報)

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