美國科技股狂歡繼續 高盛警告稱：爬得越高 摔得越慘！

巴菲特增持蘋果公司的消息為美國科技股注入了一股新鮮動力。

周五美股時段，蘋果盤中漲超 4% 創歷史新高。FAANGs 全明星組合中，谷歌母公司 Alphabet 收漲 2.41%，亞馬遜收漲 0.56%，Facebook 收漲 1.49%，奈飛收漲 2.69%。

這一輪上漲也讓 FAANGs 在那斯達克綜合指數中的占比達到史無前例的 27%，這一比例在過去五年裡翻了一倍。

（圖片來源：Zerohedge）

科技股在標普 500 指數中的分量也非同小可。

據高盛統計，過去五年裡，快速的銷售增長和超高的利潤率使得科技部門在標普 500 指數利潤增長中的貢獻率達到 73%，並貢獻了該指數三分之一的每股收益增長。

自 2017 年初以來，科技股在標普 500 指數的總回報中占比達到 43%，其中僅 FANG(Facebook、Amazon、Netflix、Alphabet) 四家就貢獻了 12% 的市場回報率。

但高盛警告稱，敞口越大，風險也越高。

首先，市場集中度達到了史無前例的水平。廣受歡迎的科技股增加了投資者組合經理面臨的風險。在 2018 年初，科技股在大市值公募基金中的占比為 26%，相對於基準水平高出了 235 個基點，是所有行業中占比最高的。

此外，對沖基金提交的文件顯示，在槓桿交易者中也有類似偏好，其中有 24% 的此類投資者持有科技股。而被動投資者同樣被置於科技股回調風險之下，因為科技行業在標普 500 指數中的占比也高達 25%。

其次，從歷史上來看，類似的情況也曾發生過：20 世紀 80 年代能源部門曾在標普 500 指數中達到 26% 的權重，科技行業在 20 世紀 90 年代後期的權重高達 35%，而在 21 世紀前十年中期，金融部門的權重也達到過 22%。

但接下來發生的事情才是真正值得人們擔心。高盛指出，在上述案例中，前期春風得意的行業最後都以絕對價格下跌超過 50% 收場，表現遜於標普 500 指數約 30%。

換句話說，爬得越高，摔得越慘。

高盛分析師 Ben Snider 警告稱，如果投資者不找到一個有吸引力的資產進行重新配置，那麼科技行業的巨大權重可能會拖累整個市場。

然而不幸的是，投資者幾乎無處可逃，因為今年以來股票的相關性以最快的速度上升到 1987 年以來的最大水平，其中科技行業的相關性尤其高於歷史平均水平。儘管科技股依然充滿吸引力，但投資者很難避免它們潛在的監管風險。

『新聞來源／華爾街見聞』