熱門股—遴選結果不如預期 上緯苦吞跌停跌破季線

上緯投控 (3708-TW) 在近期公布的離岸風電風場遴選中，僅取得第一階段配額，出乎市場預期，加上首季財報出爐，每股虧損 0.47 元，拖累上周股價走弱，苦吞 3 根黑日 K，周五以跌停價 110.5 元作收，跌破季線，周跌幅約 28%。

上緯投控前身為上緯企業，以製造特用化學及綠能樹脂材料起家，之後投入耐蝕樹脂與複合材料領域，2016 年時，上緯企業改組為上緯投控，旗下擁有新材料、新能源開發及電業 3 種事業體，為全球第二大及亞洲第一大乙烯基酯樹脂供應商。目前兩大主力產品為風電葉片材料與環保耐蝕材料，營收占比分別為 46% 與 44%。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。而海能風電 378MW 已獲第一階段遴選核配，預計 2020 年完工。

上緯首季合併營收 11.49 億元，季減 20.32%，年增 22.63%，毛利率 12.61%，季減 3.86 個百分點，年減 5.95 個百分點，營益率 - 3.44%，季減 10.97 個百分點，年減 2.55 個百分點；稅後虧損 4207.6 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.47 元。