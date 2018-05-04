【華冠投顧】賴昇楷:內資已打強心針 反彈行情大復活？保有一口氣？斷氣？

焦點個股: 2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、6182 合晶、2317 鴻海

今日多頭控盤者 (內資) 已為台股打強心針，目前反彈行情仍保有一口氣，藥效如何下週當可見分曉。今天已將矽晶圓 (6182 合晶) 獲利下車，被動元件續抱，保持低持股水位，操作上仍採取「不見兔子不撒鷹」策略。

昨天提到：「台股反彈還剩一口氣，多頭想盡快取得完整掌控權，必須先打 "強心針"，也就是在權值股上使力，讓大盤重新站上年線關卡，否則一旦跌破上週四低點，很容易引爆下殺取量的多殺多走法」。今天多頭控盤者 (內資) 很明顯在電子權值股上使力，重中之重的台積電、鴻海，開盤不久便出現高點過昨日高，低點不破昨日低的現象，與大盤截然相反，因此即使今天外資賣壓轉向金融、傳產、部分中小型股，大盤依舊逆著亞股收紅，終場 + 15 點。

現階段多頭的優勢首先是國際主要股市 (德法英日韓港… 等) 都出現底部或盤漲型態，稍弱的美股昨夜雖一度下探四月初美中貿易戰利空時的低點，但也隨即收出長下引線，顯見下檔支撐不弱，國際面氛圍偏向樂觀；其次是內資最重要的多頭主流被動元件族群今天不分一線二線全線上攻，2492 華新科再創波段新高，3026 禾伸堂、5317 凱美漲停鎖死...，多方神主牌屹立不搖。至於空頭所掌握的最大優勢就是外資持續調節持股，且今日賣超有擴散到金融股及傳產股的跡象。多空大鬥法的結果是今天大盤、電子股轉強，但 OTC 指數、金融股、傳產股轉弱，勝負仍有待下週分解。

昇楷先將下週可能遇到的盤勢和應變方法列出，提供大家參考：(1)假使空方成功摜破上週四 (4/26) 低點，此舉恐將引爆下殺取量的走勢，屆時不管是假跌破或真跌破，操作上都很難保持冷靜，這是不得不防的風險，也是現階段暫時維持低持股，保留資金的原因，真的發生時再判斷是否有破底翻的機會並投入資金；(2)如果大盤重新站穩年線，此舉對多頭將有重大意義，不但可望打出 W 底的技術型態，也等於是為本波下跌以來最大量黑Ｋ(4/20)作解套，屆時可放大部位操作強勢股；(3)若出現不破低點又不過年線的盤局時，則留意成交量變化，必須見到成交量極縮 (1100 億以下甚至更低) 才有好的出手機會，代表外資賣完電子賣金融，賣完金融賣傳產，賣到已經賣無可賣了，成交量自會極縮，屆時個股將會很容易攻擊。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。