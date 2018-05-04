【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

台灣 50 先黃金交叉了！下週看加權！

指數震盪，率先轉強的個股就有機會形成主流！？

【盤勢分析】

美股週四戲劇性的大深 v，道瓊 (落後) 上漲 5.17 點，nasdaq(領先)下跌 12.75 點，昨日節目已說過可藉由美股走勢看台股盤勢，於是台股今天漲【落後補漲】，跌【漲多拉回】，而盤勢的反彈可藉由台灣 50，台積電及匯率來觀察

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日雖指數小反彈 15.19 點，但台灣 50 確從低檔黃金交叉，下週只要加權日 kd 黃金交叉的話，反彈就可確認，而週 KD 還是死亡交叉，所以還沒有波段的行情，需持續調整持股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪走跌，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，行情只要確認跌不下去，就ㄧ定會彈，而看盤的技巧可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-17)，5483 中美晶 (-3.5)，6182 合晶 (-1.5)、3532 台勝科 (-4)，3707 漢磊 (-0.7)、3016 嘉晶 (-1.15)，可留意 SUMCO 股價！

◎【被動元件】今又有鋁質電解電容漲價的題材，可說是題材不斷：2327 國巨 (+21)、2492 華新科 (+2)、2456 奇力新 (+3.7)、3068 美磊 (+2.5)、6173 信昌電 (+0.7)、3026 禾伸堂 (+14.5，漲停板)、3624 光頡、5317 凱美 (+5.7 漲停板)、2375 智寶 (+1.5)、6127 九豪、8043 蜜望實 (+1.75)、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦 (+2.25)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+1.4)、5255 美桀、6422 君耀，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (開低走高，盤中低 197 收 208)、4721 美琪瑪 (低 90 收 94.3)、4739 康普 (低 110 收 117.5)，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗 (+4)，昨 TESLA 的 ceo 罕見的拒絕回答分析師的問題，盤中股價狂跌 8%，可持續追蹤後續及對台股概念股的影響 (今利空不跌)

◎ 塑化族群：1305 華夏 (+0.15)、1309 台達化 (+0.25)、1312 國喬 (-0.05)、1314 中石化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中低 152 收 167 漲停板)，3661 世芯(+1.5)、3228 金麗科(-0.8)、3035 智原，3443 創意(-10.5)、5386 青雲(-2.9)、2425 承啟(-0.6)、2465 麗臺(-0.15)、2376 技嘉(+1.6)、3515 華擎(-1.8)，留意比特幣走勢(目前市場傳出高盛要交易比特幣期貨，可觀察後續市場反應)