【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

年線下震盪，堅守 10500 整數關卡，小紅Ｋ做收！

今日台股開在平盤附近，往下修正，仍堅守 10500 的整數心理關卡，但量能依舊低迷，終場以小漲 15 點做收，收了一根帶上下影線的小紅 K，而今日震幅只有 66 點之多，在五日均線以下作震盪，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線及年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1192 億，較昨日比較亦是持續的萎縮，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股今天呈現跌略多於漲，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 2.8%，半導體、電子零組件等漲幅也超過 1%，食品、水泥、資訊服務、電子通路、塑膠、其他電子等也均收紅。

至於下跌類股則以紡纖跌幅最重，電機機械、汽車、生醫、化學生醫、化學、貿易百貨、造紙、其他類、金融、橡膠、光電、觀光、玻陶、航運、油電燃氣、鋼鐵、建材營造、通信網路、電腦設備等也均收黑。

台積電今天終於回神，成為支撐台股的中流砥柱，加上鴻海也持續守穩 80 元大關，雖然未能成功闖關 81 元，但全場均在平盤之上。至於股王大立光則是陷入整理，儘管早盤一度翻紅，但是中場後隨即翻黑。

被動元件也繼續見到買盤湧入，尤其當鋁質電容又傳出漲價消息後，市場資金推升凱美強攻漲停，禾伸堂更在尾盤也亮燈漲停，國巨及華新科也持續走揚，另外佳邦、鈞寶、信昌電、九豪、奇力新、美磊、大毅、立敦、智寶、立隆電、金山電等也漲逾 1%。

蘋概股則由題材股帶動，其中傳出將獨家生產蘋果 LCP 天線的嘉聯益，續漲逾 5%，達方、玉晶光、日月光控股、台郡、台達電等權值股也均收紅。

風電概念股則是續弱，世紀鋼及上緯投控繼續跌停，亞力、中鋼構、永冠 - KY、中興電、台船、恒耀、華城、中鼎、東元等也均收黑。

生技股也出現賣壓湧現，包括康聯 - KY、生展、和康生、合富 - KY、雙美、承業醫、神隆、基亞、杏輝、盛弘等也跌逾 1%。