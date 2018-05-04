〈美經濟現隱憂〉高盛：全球經濟成長放緩至2011年以來最低

高盛公佈全球領先指標 (Global Leading Indicator，GLI)，高盛聲稱該指標比 GDP 更能準確預測經濟趨勢，在 4 月份時年增率成長放緩至 2.62%，低於 3 月的 2.87%。暗示著全球經濟體一同成長的局勢，恐將告一段落。

若比較月與月之間的變化，跌幅將更明顯，在 4 月份時，3 月的 GLI 動能從 0.041％降至 0.026％，為 2011 年以來的最低水平。

GLI 動能指標月份變化 (藍) 全球工業生產指數 (灰)

高盛全球市場研究部門共同主管與經濟學家 Charles Himmelberg 表示，此信號「與我們的其他活動指標顯示的證據相同，全球增長已放緩」。

財經部落格《Zerohedge》指出，在分析 GLI 指標 10 個構成組合後，有一半的組成指標在 4 月份增強，分別為消費者信心總和、全球新訂單減去庫存指數、澳元和加元貿易加權指數、標普 GSCI 工業金屬指數與美國首次申請失業救濟人數。

而變糟的指標為比利時與荷蘭製造業、日本的工業產出庫存 / 銷售比率、韓國出口全球、採購經理人指數與衡量海運情況的 BDI 指數。

整體來說，高盛全球領先指標的「漩渦模型」(Swirlogram) 顯示，指標落在「放緩」區域，代表全球經濟仍正成長，但是增長動能放緩。

高盛 4 月份的全球領先指標 Swirlogram

高盛全球領先指標功用為替全球工業週期提供一個早期的訊號，高盛全球領先指標功用為替全球工業週期提供一個早期的訊號，橫軸是 GLI 動能指標，而縱軸則顯示 GLI 指標的加速率。