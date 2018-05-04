錯過了中國 不能再錯過印度：亞馬遜欲控股印度本地電商

入華 14 年，亞馬遜在中國的業績遠依然遠不及淘寶，甚至不如後起之秀京東。

低估了中國市場的潛力，亞馬遜最初並未着重發力中國市場。結果是，2017 年，亞馬遜在中國市場中的市佔率剛過 1%。

明顯地，在另一個同樣人口基數龐大的新興市場，亞馬遜不想再次告負。站在已有的經驗上，亞馬遜在印度以更優質的服務不斷擴大業務，而且也在爭取控股印度本土的電商。

而且，吸取了中國市場的教訓，亞馬遜還在擴大對印度的投資。去年 7 月，在與印度總理莫迪會面後，亞馬遜 CEO 貝佐斯發布推特，稱還將繼續在印度的投資和擴張。

亞馬遜已有的客服、物流以及人工智慧經驗，是幫助其深入印度市場的最大優勢。

亞馬遜深入研究了印度消費者的習慣，發現他們並不適應線上購買，或是不擅於瀏覽在線商品，於是亞馬遜在當地的小賣部推出了販售亭，幫助消費者購買。

印度的電信業發展較落後，平均網速在全球排名倒數，亞馬遜因此推出了精簡版的 APP，來適應極其有限的帶寬，在網速緩慢的印度更好地提供服務。

印度的住宅地址相對不夠精確，物流交付成為一大挑戰。亞馬遜的機器學習在這裡派上了用場，幫助更精準地將商品送到消費者處。

深諳物流基建網路的重要性，亞馬遜將在印度的交付中心提高五個，總計 67 個。

印度政府的 India Brand Equity Foundation 預計，印度的電商市場規模有望在 2026 年增長至 2000 億美元，2017 年的規模在 385 億美元。

不過，印度的中產階級更少，讓該國的消費潛力有可能不及更加「橄欖型社會」的中國。IHS Markit 的數據顯示，95% 的印度家庭年收入低於 2 萬美元。

在印度，亞馬遜最大的競爭對手是本土的 Flipkart。Flipkart 成立於 2007 年，去年 4 月融資 14 億美元，投資方包括騰訊、eBay 和微軟，投後估值 116 億美元。

去年，亞馬遜在印度占據約 29% 的市場市佔率，Flipkart 有 38.5%，亞馬遜成功把市場市佔率差距縮窄到了 10% 以內，二者的差距在 2014-2015 年間高達三成。

不過成功的 Flipkart 正在面臨兩個選擇：賣給亞馬遜，或是賣給沃爾瑪。

CNBC 援引消息稱，亞馬遜周一向 Flipkart 提出要約，收購 60% 股權。沃爾瑪也在尋求對 Flipkart 控股超過 80%，CNBC 此前的報導提到，對 Flipkart 持股 20% 的軟銀，CEO 孫正義與沃爾瑪全球 CEO 碰面商討出售 Flipkart 股權事宜。

『新聞來源／華爾街見聞』