中國平安(02318-HK)：平安好醫生已于今日開始買賣 公司持有39.27%股權

中國平安(02318-HK)公告稱，聯交所已批準平安好醫生股份于聯交所主板上市及買賣，股份代号：(01833-HK)。平安好醫生股份已于2018年5月4日于聯交所開始買賣。

平安好醫生根據其全球發售(「全球發售」)所發行股份的最終發售價為每股股份54.80港元(不包括經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。假設超額配股權(「超額配股權」)并無獲行使，合共發售股份最終數目(包括香港公開發售及國際發售)為160,094,200股，于扣除平安好醫生就全球發售應付的包銷費用、傭金及估計開支後，平安好醫生自全球發售收取的所得款項淨額估計約為8,564.0百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，則平安好醫生將于超額配股權獲行使後收取最多額外24,014,100股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。

于公告日期，公司直接及間接持有平安好醫生合共419,160,000股股份，約佔其已發行股本總額的39.27%。

因平安好醫生為公司的聯營公司，根據上市規則，平安好醫生上市并不構成公司須予公佈的交易。

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