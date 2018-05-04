日本花粉症今年特別嚴重 研究機構：估損失2000億日圓

日本的春天是櫻花季，但在櫻花盛開同時，也是花粉症盛行的時刻，並對日本企業造成了不少的損失。東京研究機構第一生命保險估算，日本今年將因花粉症損失 2000 億日圓 (約合 18 億美元)。

據《CNN Money》報導，第一生命保險首席經濟學家 Toshihiro Nagahama 指出，花粉症對日本經濟的傷害，有多種方式。首先，病患只能待在家並減少出門，降低了消費，而患病的勞工需要請更多的病假。即使他們願意抱病上班，生產力也會大打折扣。

花粉症是一種季節性的過敏性鼻炎，主要受花粉引發，最主要的症狀是流鼻水、打噴嚏、鼻塞以及眼睛搔癢。今年是花粉症最嚴重的年份之一，日本許多地區的花粉數量，甚至較去年增加了一倍多。

東京今年受創嚴重。一項地方調查顯示，東京約有半數人口患有花粉症，而 2008 年這個數據不到 3 分之一。

造成花粉症擴大的一個原因，在於日本戰後的再造林運動。當時所種植的樹木，主要是雪松與柏樹，這些樹木正值成熟，並已達到花粉生產的高峰期。為了減少花粉帶來危害，東京每年花費約 700 萬美元，砍除這些引起過敏的樹種，以花粉較低的品種取而代之。

自 2006 年以來，當局每年重新種植約 60 公頃的土地，但過快地剷除過多樹木，可能帶來周圍山丘的土石流及洪水氾濫問題。

以企業的角度來看，能夠因花粉症受惠的，主要是外科口罩及相關藥物銷售。日本醫學研究公司 Anterio 指出，3 月份對抗花粉症藥品的銷售額突破 200 億日圓 (約 1.84 億美元)，為 10 年來最高，年增 50%。