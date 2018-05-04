俠客島：金正恩會見王毅 這幾點信號值得注意

北韓領袖金正恩昨 (3) 日會見到訪的中國國務委員兼外交部長王毅，表示實現半島無核化是朝方的堅定立場。

《星島日報》報導，王毅表示，中方支持和祝福南北韓領袖成功會晤並發表劃時代的「板門店宣言」，中國支持半島終止戰爭狀態，支持北韓戰略重心轉向經濟建設，以及支持北韓在推進無核化進程中解決自身正當安全關切。中國願就此與北韓保持溝通、加強協調。

金正恩則說，鞏固和發展朝中友好合作是北韓堅定不移的戰略方針。北韓願與中國一道推動兩國友好關係邁向新的更高階段。他說，北韓高度評價中國為朝鮮半島和平穩定做出的積極貢獻，願與中方加強戰略溝通。

金正恩還告訴王毅，實現半島無核化是北韓的堅定立場。

韓聯訊昨日引述南韓情報機構透露，北韓鹹鏡北道吉州郡豐溪里核試場三號坑道出現此前沒有過的動向，很可能是因為北韓準備執行兩韓峰會達成的關閉核試場的共識。

另有消息稱，北韓正拆除三號坑道中的電纜，坑道入口有人員和設備出沒。美國傳媒稱，拆除電纜是關閉核試場的第一步。

金正恩曾在兩韓峰會上宣稱，將於 5 月關閉北部核試場，並邀請外國專家及記者前往北韓參觀。

王毅是應北韓外務相李勇浩的邀請訪問北韓，是中國外長自 2007 年以來對平壤的首次訪問。分析指出，王毅在南北韓峰會落幕不久就訪問北韓，透露出中國擔心在朝鮮半島事務上遭邊緣化。大陸外交部則表示，王毅此行是加強兩國高層交往和戰略溝通的重要舉措。

人民日報海外版旗下俠客島帳號指出，金正恩會見王毅有幾點信號值得注意：

1、王毅透露此訪的目的是把上次「習金會」商定的事情辦好、辦妥。

2、中方支持和祝賀南北韓首腦會晤成果，稱之為「劃時代」

3、中方支持北韓戰略重心轉向經濟建設，同時也支持北韓在推進無核化進程中解決自身正當安全關切。

4、北韓「高度評價」中方為朝鮮半島和平所作出的貢獻，並願與中方加強戰略溝通，意味著在北韓看來，中國在半島和平進程中的角色不可或缺。