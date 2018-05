三陽工業 (2206) 子公司南陽實業代理現代商用車自 3 月中發表全新小貨車 ALL NEW PORTER 柴油小霸王以來,市場好評訂車供不應求。三陽指出,截自 4 月底止,已銷售超過 500 台,接單更逼近 700 台,原訂到 6 月底截止的前 1000 台早鳥優惠 3 萬元購車大紅包,目前已進入最後倒數 300 台。三陽指出,全新小貨車 ALL NEW PORTER 柴油以全車系標配 ESP 電子式車身穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、HAC 上坡起步輔助系統,安全性穩居同級車第一名。



2017 年 PORTER 在台銷售量為 972 台,南陽實業除價格優惠外,更推出早鳥更優惠活動,盼搶佔商用車市場,目標年銷售量倍增。



南陽實業指出,台灣一年商用車市場規模約 3.5-3.6 萬台,南陽旗下 3 款商用車 2017 年銷售量約 1500 台,市占率約 4-5%,PORTER 改款全新推出後,今年市占率目標挑戰 10%。



