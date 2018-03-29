〈三陽展望〉後市樂觀 四輪、二輪雙事業訂至少1成以上成長目標

機車品牌商三陽 (2206-TW) 董事長吳清源今 (29) 日指出，去年四輪業績不太理想，不過去年下半年近 1000 台福利車成功銷售完畢後，發現市場買氣還是在，樂觀看待旗下四輪事業銷售今年至少有 10% 以上的成長，機車外銷則每年要求成長 20%，並將聚焦四大市場包括戰略核心歐洲、重點發展東協、培育中南美和新興非洲中東，對後市業績成長具高度信心。

三陽去年二輪內銷台數 202120 台，創 9 年新高，市占率也創近 4 年新高達 20.22%，不過，四輪事業代理的現代汽車，銷量衰退 8.7% 至 1 萬台。

展望今年，吳清源指出，二輪今年國內銷售朝市占 23% 目標邁進，外銷市場則以每年增長 20% 為目標，並聚焦四大市場，包含歐洲戰略核心市場、東協重點發展市場、中南美培育型市場和非洲中東新興市場，同時整合台灣、大陸和越南三地產品資源並極大化銷量。

四輪部份，旗下南陽實業預估今年台灣車市規模仍可維持 44 萬台以上高水準，已擬定導入歐洲市場熱銷 KONA 新車，藉此進軍小型 SUV 版圖，並要擴大商用車市占，導入新世代 STAREX，有信心挑戰 10% 的成長，也就是全年銷售目標 1.1 萬台。

三陽去年成功轉虧為盈，稅後純益 5 億元，優於前年虧損 3.22 億元，每股純益 (EPS) 0.6 元，三陽董事會已通過盈餘分配，每股擬配發 1 元現金股利，配的比賺的還多，以今日收盤價 21.5 元計算，現金殖利率約 4.65%。