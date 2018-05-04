幽門螺旋桿菌：3種情況不積極治療，胃癌風險激增16倍！

文／早安健康編輯部

幽門螺旋桿菌很神奇地是少數能在胃中存活的細菌，不過若是感染了幽門螺旋桿菌，可就一點也不神奇了，因為台灣近五成人口感染幽門螺旋桿菌，更可怕的是，十二指腸潰瘍患者中 75％ 至 100％ 皆感染幽門螺旋桿菌，胃潰瘍患者也有 35％ 至 86％，胃癌則有 70％。不過，感染了幽門螺旋桿菌到底該不該治療，因為抗生素抗藥性的問題，一下子就變成一個需要權衡的議題。如果你也感染了幽門螺旋桿菌，到底該怎麼決定比較好？

發展到萎縮性胃炎，罹癌機率上升 16 倍

雖然幽門螺旋桿菌的盛行率高，但往往很多案例在一開始都沒有症狀。基隆長庚紀念醫院胃腸科主治醫師錢政弘說，門診中常常見到許多人不知道自己已經感染，也不覺得有什麼不舒服或症狀，但一旦拿到體檢報告發現有感染，就開始覺得自己胃不舒服或是消化不良，這其中有些只是心理作用。

不過，感染到幽門螺旋桿菌，胃部或多或少是會有表淺性胃炎等輕微發炎的現象，但會有兩成案例會發展成胃潰瘍或十二指腸潰瘍，這些病患就算一時治好了潰瘍症狀，如果細菌沒有殺死，還是有機會復發。

此外，慢性胃發炎的患者，如果飲食習慣不良，喜歡吃醃漬食物、生活壓力大、吸菸等等，每年就有 1％ 至 3％的機會，慢慢發展成「慢性萎縮性胃炎」。到了這個階段，胃分泌胃酸的功能降低，身體的消化功能就會受到影響，臨床上常見腹脹、腹痛或打嗝等症狀出現；更嚴重的是，當胃黏膜受到損傷，得到胃癌的機會就上升，比起一般人的機率多出 16 倍之多。

這些情況一定要積極治療

錢政弘指出，的確感染不見得有症狀，胃鏡檢查看起來正常，這些情況下不治療幽門螺旋桿菌是可以接受的。不過，如果有下列這些情況，就需要積極治療：

❶發現症狀：有潰瘍症狀或胃鏡檢查發現有慢性胃炎或萎縮性胃炎，罹癌機率會大幅上升。

❷遺傳：有胃癌家族史。

❸長期服用藥物：如果因其他疾病長期服用阿斯匹靈、因關節等問題服用消炎止痛藥，或是抗凝血藥物，這些藥物都可能讓原本胃不好的人演變成潰瘍甚至出血的情況，此時就必須要檢查是否有感染幽門螺旋桿菌，並且積極治療。

感染原因：飲食習慣與個人清潔

台灣幽門螺旋桿菌的盛行率大約在四到五成，其實比起鄰近亞洲國家並不算高。幽門螺旋桿菌大部份是藉由「糞口傳染」及「口口傳染」而得。錢政弘指出，對照到實際的生活中，主要是透過下面三種途徑傳染：

❶家人之間互相傳染：主要是因為我們的飲食文化中，經常有共用筷子、湯匙等情形，或者在餵食小孩時，經常會先在自己嘴裡咀嚼一下，再餵給小孩子吃，於是幽門螺旋桿菌就透過食物，傳染給其他人。

❷飲用水受到汙染：地下水、山泉水等，如果有汙染到幽門螺旋桿菌，民眾常常就會不自覺喝下去，細菌就會吃下肚子。

❸糞便傳染：處理家中寵物的糞便，或是外出上公共廁所時，事後手沒有清潔乾淨，幽門螺旋桿菌就可能會進入胃中。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

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