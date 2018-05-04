胃食道逆流元兇不是胃酸過多！做8件事不再火燒心

文／早安健康編輯部

根據國民健康署資料顯示，台灣有四分之一人口患有胃食道逆流，近二十年來，病患數成長五倍。大多數人都會將焦點放在胃酸，覺得是因為胃酸過多才會逆流到食道中，但美國醫學博士強納森 ·V· 萊特提醒我們，多數人胃酸並沒有過多；如果「把關」不緊，胃酸正常也可能造成胃食道逆流。

更嚴重的是，胃食道逆流情況沒有改善，會演變成食道潰瘍，再繼續發展下去，就有可能成為食道癌。食道癌在台灣十大癌症排名第八位，因為早期沒有症狀，發現後治療的五年存活率不到 20％。

賁門把關不嚴

所謂的「把關」就是賁門。賁門位於食道與胃部之間，其功用就是平時緊閉，以避免胃中的食團與消化液的混合物倒流進食道，而在進食時，賁門要打開以便食物進入胃部。下食道括約肌負責賁門的收緊或放鬆，以完成上述任務。但某些情況下，下食道括約肌可能會變得鬆弛，於是就造成了把關不嚴的現象，這跟胃酸多寡其實並沒有關係。

造成下食道括約肌鬆弛的原因，目前醫界歸納出幾個可能的因素：

❶生理因素：老化、肥胖、橫膈膜裂孔疝氣。

❷食物因素：高脂肪食物、巧克力、甜食、薄荷、咖啡、菸、酒等。

❸藥物因素：某些氣喘藥物與高血壓藥物可能造成下食道括約肌鬆弛。

萊特表示，大量研究指出了胃食道逆流跟氣喘有關連，其中一個可能就是舒緩氣喘的支氣管擴張劑某些成分，同時也會造成下食道括約肌鬆弛。另外呼吸喘鳴時，呼氣的動作會為下食道括約肌造成壓力，而導致胃食道逆流。

養胃雷區 1：吃胃藥就能減緩胃食道逆流

許多抗胃酸藥物之所以能減緩症狀，是因為他們中和了胃酸或是抑制胃酸分泌，自然就減少流入食道的機會，但下食道括約肌出狀況的問題並沒有解決。胃酸多寡與胃食道逆流無關，胃藥吃太多反而可能造成其他疾病。

養胃這樣做

確認造成下食道括約肌鬆弛的原因，對症治療。

養胃雷區 2：常見的飲食沒忌口

許多造成胃食道逆流的飲食，都是日常生活中常見的。萊特博士指出，脂肪、巧克力、咖啡因、薄荷、糖、洋蔥及某些含酒精性飲料的食物，會使下食道括約肌變得衰弱；柑橘類水果、番茄、辣的食物、碳酸飲料和咖啡，會進一步刺激已經發炎的食道；食物過敏原特別是牛奶與乳製品，也會引發胃食道逆流。

養胃這樣做

不碰菸、酒，常見食物若不易避開，可以先一項一項測試，最後找出對自己影響較大者避免食用。

養胃雷區 3：暴飲暴食

暴飲暴食會讓胃部一下子膨脹，增加了胃部的壓力，也會對賁門造成壓力，容易演變成把關不嚴的結果。

養胃這樣做

定時定量進餐，勿一下子吃太多飲食。

養胃雷區 4：腹部壓力過大

與暴飲暴食類似的就是腹部壓力過大，對胃造成壓力，不但容易直接造成胃食道逆流，也容易造成橫膈膜裂孔疝氣。造成腹部壓力的原因很多，例如：

①肥胖。

②姿勢：彎腰。

③用力過度：舉重物、如廁用力，或是會造成腹部壓力的運動。

④衣服太緊。

養胃這樣做

減重、找出便祕或排便不順的原因、衣著寬鬆，特別是中午如果有趴睡的情形，一定要鬆開腰帶。

養胃雷區 5：飯後躺平

在下食道括約肌鬆弛的情形下，如果進餐後立即躺平，胃中的食物就有可能倒流出來。

養胃這樣做

吃飯不要吃太飽，進餐後無論多飽都不要躺平。

養胃雷區 6：睡覺平躺

晚間睡眠時也可能因躺平而造成逆流情形。

養胃這樣做

睡前三小時不進食；睡覺時頭抬高 15 公分；若是胃食道逆流很嚴重時，則可左側躺，因為就相對位置看，此時的胃在食道下方。

養胃雷區 7：熱湯水暖胃

大家一定都聽過多喝熱湯或熱水可以暖胃。但北京中醫藥大學教授李志剛指出，即使連胃也不喜歡過熱的湯水，它的效果只會跟冰飲一樣，過度刺激胃。而熱湯熱水如果超過 60 度，對於食道與胃的黏膜都有傷害，更是造成食道癌的原因。

養胃這樣做

飲食以 30 至 45 度最佳，較接近體溫，可以溫和提醒胃部開始工作。趁熱喝湯則不要超過 50 度。

養胃雷區 8：邊工作邊吃飯

生活作息緊湊，工作多，邊工作邊吃飯，壓力過大、情緒緊張。

養胃這樣做

唾液呈現弱鹼性，對中和胃酸有些許幫助。邊工作邊「嚥津」（吞口水），適度中和胃酸，減輕食道潰瘍。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

更多精彩內容請至 《早安健康》