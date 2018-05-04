吞胃藥竟讓胃酸不足，還會導致骨質疏鬆、失眠？

文／早安健康編輯部

你常吃胃藥嗎：吃藥的時候吃胃藥，胃痛的時候吃胃藥，沒事的時候也吃胃藥「養胃」。根據統計，台灣人一年胃藥用量約 22 億顆， 疊起來有 6693 幢台北 101 那麼高；然而常吃胃藥不代表胃很健康，台灣消化道潰瘍的盛行率為 10%，四分之一人口得了胃食道逆流，更有一半人口感染幽門螺旋桿菌。

胃潰瘍或胃食道逆流等胃病，真的都是胃酸過多引起的？不斷成長的胃藥使用量，並沒有讓胃部疾病變少，卻連帶讓全身都生病。胃藥讓胃酸減少，然而胃酸的作用是分解吃下去的食物，以便身體消化吸收；胃酸的強酸環境，也能殺死大部份吃進人體的細菌，減少腸胃道感染。

常吃胃藥造成胃酸不足，人體的消化功能就會受到影響。消化不良，營養就難以吸收，明明吃飽了，身體卻處於營養不足的「隱性饑餓」狀態，失眠、貧血、骨質疏鬆、心血管疾病等問題就會接踵而來；食物因為分解得不夠徹底，大分子結構刺激腸道發炎，還會形成腸漏症，進一步造成各種過敏症狀。沒被殺死的細菌也來參上一腳，不但造成消化道感染，還會引發免疫系統反應。

一味吃胃藥減少胃酸，不但干擾了身體分泌胃酸的目的，反而可能造成更多危害。我們先來認識胃酸的功用吧！

消化

● 食物經過胃的蠕動，與胃酸混合得更為均勻，胃酸就可以將食物進一步分解成更小的分子。

● 胃酸的主成份是鹽酸，讓胃部 pH 值常保持 3 以下，強酸性環境有助於蛋白質類的食物變性，才能更容易加以分解。

● 胃酸同時可以活化胃蛋白酶，讓已經變性的蛋白質順利消化。

● 胃酸同時可將其他營養素例如鐵、鈣等轉化為易於吸收的形式，以利於身體吸收各種養分。

殺菌

● 細菌是由很多蛋白質分子組成的微生物，因此胃酸可以殺死大部份細菌。

胃酸不足造成的疾病

骨質疏鬆

鈣質的吸收狀況與鐵類似，當胃內的 pH 值偏高時，鈣質的吸收效率也會下降。

養胃雷區

胃藥吃多鈣質反而難吸收制酸劑中有一種鈣鹽類，其成分是碳酸鈣，但因為鈣鹽需要胃酸與其中和，如果胃酸已經不足，鈣質還是難以取得，鈣補充劑如果成分也是碳酸鈣，情形也是一樣的。

養胃這樣做

選用檸檬酸鈣或蘋果酸鈣成分的鈣補充劑，較易被身體吸收。

失眠

當蛋白質類食物無法順利消化，身體就會缺乏「色胺酸」這種胺基酸，它是製造血清素的重要原料。大腦缺乏血清素這種「快樂物質」，就容易產生憂鬱症；此外血清素也是生產褪黑激素的重要條件，少了它就容易失眠。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

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